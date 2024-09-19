獨家》冠軍「沒了」！恆春攝影比賽爆爭議 今重新評比

恆春攝影比賽獎項傳爭議將重評比。圖為原評比銅獎作者。（恆春鎮公所提供）

2024/09/19 07:43

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣恆春鎮公所舉辦「恆春鎮國際豎孤棚競賽及半島之美攝影比賽」，日前公布得獎作品，卻引發熱議，包括金獎、銅獎及許多入選作品都出現極「少數人獨得」且「品質良莠不齊」，鎮公所緊急開會，決定另覓審議委員評比所有作品，重新公告得獎名單。

「鎮公所督導不周，必須亡羊補牢。」恆春鎮長尤史經強調，經連日來民眾檢舉及深入調查，發現承辦單位發布的得獎作品及得獎名單確實也非常多的疏失及狀況，包括未限制每人投稿數量，導致一人獲多項獎項，以及獲獎作品來源及審核機制不完善，加上許多民眾提出相關佐證，公所決定重新遴聘專家進行評審。

恆春鎮公所解釋，公所秉持公開公正舉辦攝影比賽，也相信承辦單位的專業程度，後續既然發現爭議，明年除了讓比賽規則及評審標準更明確，也會檢討比賽方式是否達到各界宣傳恆春之美，而非成為少數人拿獎的小眾活動。

一名資歷近三十年的攝影愛好者也認為，攝影作品評比雖然是主觀的測驗，但還是有評斷品質的方式，譬如構圖、畫質、表情、是否變形等基本條件，加上主辦單位對於照片的需求，都能成為評比的標準，這次恆春鎮攝影比賽惹出爭議，不外乎就是部分偏離了基本的攝影教條，才導致小小攝影比賽突然轟動全國。

這次「恆春鎮國際豎孤棚競賽及半島之美攝影比賽」。投稿作品總件數609張，投稿人數69人，其中76張作品不符參賽資格，包括拍攝日期不符、拍攝地點不等，參賽作品共533張，爭議在於其中兩名參賽者得到多數獎項，金獎得主更包辦了3個優選和1個入選，總獎金加起來將近5萬元。。

作品金獎則獲3萬元獎金、銀獎2萬元獎金、銅獎1萬元獎金，均各一名；優選獎5人，一人5千元獎金。佳作獎10人，一人3千元獎金。入選獎20人，可獲1千元獎金。每名獲獎者均頒發獎狀一張。

恆春攝影比賽獎項傳爭議將重評比。圖為原評比金獎作品。（恆春鎮公所提供）

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