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    屏東縣議長周典論心臟血管阻塞99％ 緊急手術裝2根支架

    屏東縣議長周典論。（資料照，記者葉永騫攝）

    屏東縣議長周典論。（資料照，記者葉永騫攝）

    2024/09/16 19:29

    〔記者葉永騫／屏東報導〕有心血管疾病的屏東縣議長周典論，在羈押期間病情惡化，交保後到高雄聯合醫院檢查，發現心臟血管阻塞高達99%，而且發生心臟刺痛情況，緊急提前於本月5日進行手術，放置2支的心臟支架後已返家休養，周典論表示，術後身體已改善，並不影響正常工作。

    周典論長期以來有心臟疾病，去年底到高雄市聯合醫院看診，當時醫生就說，心臟血管阻塞70%，3條血管有2條阻塞，但還沒手術就被羈押，雖在看守所內看醫生、吃藥，但心臟仍有刺痛情況，今年5月還到屏東基督教醫院急診，醫生有開止痛藥，當時律師向屏東地方法院法官提出，周典論年事已高、患心臟病，時刻有面臨死亡的危險，建請法官裁定外出就醫，但未被接受。

    今年7月12日法官裁定交保後，周典論到聯合醫院詳細檢查，發現心臟血管阻塞程度更為嚴重，達到99%，有3條血管阻塞，必須接收手術裝上心臟支架，排定9月11日開刀手術，但9月3日突然發生心臟刺痛，醫師認為情況緊急，決定緊急開刀，5日開刀先裝置2支的支架，後續再觀察情況。

    周典論表示，手術後恢復情況良好，行動工作都沒有問題了，只要定期回診即可。

    屏東縣議長周典論心臟血管阻塞99%，緊急手術裝2根支架。（記者葉永騫翻攝）

    屏東縣議長周典論心臟血管阻塞99%，緊急手術裝2根支架。（記者葉永騫翻攝）

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