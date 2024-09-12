屏東檢舉交通違規今年8個月達6萬7千多件 警方公布檢舉熱區及案件

違規停車被開單告發。（圖：屏東縣警局提供）

2024/09/12 12:47

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣警局交通隊統計，屏東縣今（113）年1至8月的交通違規檢舉案件總數為5萬5095件，比去年同期的6萬7232件減少了1萬2137件，下降幅度達18%。，民眾檢舉的前五大交通違規項目依序為：「未依規定使用燈光」、「闖紅燈」、「不依標誌、標線及號誌指示行駛」、「轉彎未依規定」及「違規臨時停車」，去年則是檢舉「違規臨時停車」最多，今年因為檢舉範圍縮減，因此檢舉案件大幅減少了5753件。

交通隊指出，檢舉違規最多前10名，屏東縣台一線路段2310件、屏東市建國路段1587件、屏東市廣東路段909件、東港鎮中正路段838件、恆春鎮恆南路段744件、屏東市和生路段649件、萬丹鄉萬丹路段604件、屏東市復興路段593件、屏東市民生路段560件、屏東市勝利路段505件。

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今年1-8月檢舉違規前5名總件數分別為，未依規定使用燈光1萬321 件、闖紅燈5101件、不依標誌標線號誌指示行駛3461件、轉彎未依規定 2701、違規臨時停車2394。

依據今年新修正的《道路交通管理處罰條例》後，民眾對於違規（臨時）停車的檢舉範圍已受到限縮，如遇到違規停車情形，仍可直接撥打110報案，由轄區分局派員前往處理，違規記點也要由警察攔檢、可確認駕駛人身分才納入記點，排除了逕行舉發、科技執法及民眾檢舉等情形。

未依規定打方向燈最易被檢舉。（記者葉永騫攝）

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