烏龜溜出家門路上爬 警方「抱緊」物「龜」原主

警方抱龜物「龜」原主。（警方提供）

2024/09/11 23:26

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東新埤鄉餉潭村有戶人家飼養一隻烏龜，但若主人不在，烏龜常會出門「趴趴走」，久而久之難免造成出入困擾，警方獲報到場，為防烏龜又走得更遠，警員情急下抱起烏龜，民眾笑稱「居民報警警方也『抱緊』」。

屏東潮州分局餉潭派出所所長陳鵬元等2員日前執行巡邏勤務時，接獲民眾報案稱有迷途烏龜需要警方協助，員警到場發現1隻進口品種大烏龜在路旁，若是走上路，可能造成極大的交通危害，但詢問附近民眾，卻都不知為何人所飼養，也不曉得大烏龜從何而來。

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唯恐大烏龜又繞「跑」，但可能要花時間找尋飼主，陳鵬元情急下是將烏龜抱起，待巡邏警力現場管制後，開始一一挨家挨戶訪詢，最後打聽到竟是在鄰村的新埤村1名陳姓民眾所飼養，趕緊抱著烏龜送回。

陳姓飼主表示，因柵欄鬆脫，他又出門務農，因此烏龜才爬行跑出來馬路，員警遂協助將該大烏龜護送返家，因大烏龜未嚴重危害交通安全、秩序，員警對飼主施以勸導，陳男是對於烏龜跑到路上感到不好意思，也對於員警積極協助舉措表示感謝。

潮州分局長林明波表示，飼主若疏縱禽、畜、寵物在道路奔走致妨害交通者，可能觸法甚至還會發生刑事或民事責任，請飼主須多加留心注意，共同守護用路人的安全，不過，警方先「壓制」烏龜再「抱緊」處理的動作，仍是令不少民眾莞爾，笑稱人民保母真的什麼都得管，非常辛苦。

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