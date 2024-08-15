恆春無敵海景民宿暗藏貓膩 警查獲槍毒

警方在民宿小木屋壓制嫌犯。（警方提供）

2024/08/15 09:30

〔記者蘇福男／高雄報導〕屏東恆春地區一家擁有無敵海景的民宿，以經營私人招待所掩護種植大麻，警方接獲線報跟監蒐證，在民宿小木屋查獲2級毒品大麻葉和一批改造槍彈，民宿老闆住所也查扣多樣混合毒品，屏東地檢署已偵結起訴。

刑警局電信偵查大隊和屏東縣警局去年7月間接獲線報指稱，屏東恆春地區有民宿以經營私人招待所掩護種植大麻，警方立即組成專案小組並報請屏東地檢署檢察官指揮偵辦。

經專案小組跟監蒐證，待時機成熟持搜索票執行查緝，果然在兼私人招待所的民宿查獲楊姓、潘姓2名犯嫌，查扣非制式改造手槍1把、改造衝鋒槍1把、子彈50顆、空彈殼18顆等證物，民宿小木屋內三溫暖的烘爐還有正在乾燥烘製的第2級毒品大麻葉94.22公克。

警方並在民宿老闆賴男的住處，查扣咖啡包244包、毒梅錠、一粒眠等多樣混合毒品。

警詢後，依槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪嫌移送屏東地檢署偵辦，檢察官已於今年4月間偵結起訴。

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警方在民宿小木屋查獲2級毒品大麻葉和一批改造槍彈。（警方提供）

警方解送嫌犯。（警方提供）

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