獨家》墾丁「知名」東山鴨頭消失 網友想朝聖也找不到

墾丁「知名」東山鴨頭收攤改賣牛排。（記者蔡宗憲攝）

2024/04/01 08:47

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣墾丁大街一家東山鴨頭春節連假期間爆出被消費者投訴「要價七百」、「炸太乾吃到嘴破」，成為網路討論焦點，還引來各地網友抨擊，這家「知名」店家近日悄悄消失，該攤位已改為販賣夜市牛排的新店家，遊客想趁清明連假「朝聖」恐怕也沒機會了。

這家東山鴨頭在墾丁大街南下路段，事件發生後引來大批網路酸民瘋狂洗版狂酸墾丁，雖然攤位價目相當清楚，業者也都明確報價才製作，品質仍引發爭論，農曆年後淡季期間宣告收攤，已換成其他業者進駐。

墾丁大街管委會主委曾春惠表示，當時這起爭議是攤商員工負責製作，份量是現場點餐後就能馬上看得到，或許消費者覺得餐點品質和預期有落差而不滿，業者也覺得很受傷，決定先休息一段時間研究口味，可能過一段時間還會到大街上東山再起。

清明連假將至，當地訂房超過八成，墾丁大街管委會強調，墾丁大街造冊的攤商都一定標價明確，論斤秤兩後不滿意都可以不買，絕對不會有強迫購買，或是用不明的時價來灌水，至於口感及份量都屬於能公評，管委會尊重市場機制，也會要求攤商提升品質及服務，消費者如有不滿意，其實都能很快找到管委會，呼籲民眾多加利用。

墾丁「知名」東山鴨頭，農曆年期間被抨擊口味不佳。（資料照，記者蔡宗憲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法