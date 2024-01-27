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屏東警扮蜘蛛人從15樓垂降到10樓攻堅 搗破愛情詐騙機房

屏東警扮蜘蛛人垂降大樓，搗破愛情詐騙機房。（警方提供）

屏東警扮蜘蛛人垂降大樓，搗破愛情詐騙機房。（警方提供）

2024/01/27 11:26

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣東港警分局日前接獲線報指稱，在高雄市鼓山區有愛情詐騙集團活動，維安特勤隊自15高樓攀降至10樓，搭配攻堅小組破門逮11人，依組織犯罪、加重詐欺及妨害自由等罪嫌，依法移送偵辦。

警方接獲這起愛情詐騙情資後，專案小組前往實地勘查及蒐證，充分掌握該大樓地形地物及確認機房所在位置後發動搜索，警政署維安特勤隊自15高樓攀降至10樓，搭配攻堅小組破門逮人，後續由保三總隊電子犬聞嗅電子產品；此次行動共斬獲詐騙集團共11名嫌疑人，現場查扣智慧型手機26支、筆記型電腦6台、桌上型電腦1台、監視器、新臺幣8萬餘元及BMW自用小客車等犯罪工具；犯嫌中還有2人為詐欺及商標法通緝犯，前案未了又再犯案。

警方調查，此案以假交友名義，假冒俊男照片在探探、QQ、微信APP軟體中隨機找尋被害人以交往、結婚為前提，再以投資股票賺取結婚基金為由，詐騙大陸人士匯款；全案依組織犯罪及加重詐欺等罪嫌移送臺灣屏東地方檢察署偵辦。

東港警分局長張世儒表示，不肖分子經常透過假交友、假網戀方式，誘騙投資或要求提供援助。民眾應提高警覺，涉及購買點數、匯款、索取帳戶等情況，應加強警覺。如有疑問，可撥打165、110或前往鄰近派出所詢問，切勿輕信詐團指示，以免損失風險。

屏東警扮蜘蛛人垂降大樓，搗破愛情詐騙機房。（警方提供）

屏東警扮蜘蛛人垂降大樓，搗破愛情詐騙機房。（警方提供）

屏東警扮蜘蛛人垂降大樓，搗破愛情詐騙機房。（警方提供）

屏東警扮蜘蛛人垂降大樓，搗破愛情詐騙機房。（警方提供）

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