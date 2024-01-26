農耕機沿路掉泥巴害機車族「犁田」 屏縣環保局近1個月開罰20件

屏東縣環保局呼籲，農耕機離開田間前應先清洗，避免沿路掉泥土塊。（屏東縣政府環保局提供）

2024/01/26 09:46

〔記者羅欣貞／屏東報導〕目前正值春耕農忙季節，近日屏東縣政府環保局經常接獲民眾陳情，檢舉農耕機具夾帶泥土污染路面，耕耘機掉下的溼滑泥巴塊害機車族「犁田」，泥塊乾掉又變風飛沙，造成空氣污染；環保局除加強洗街與宣導，也加強取締，將違反者依廢棄物清理法規定，裁處新台幣1200元至6000元罰鍰，近1個月來已取締20件。

屏縣府環保局指出，每到農田翻土耕田或是稻作收割期，鄉村道路即出現泥土塊污染景象，泥濘的泥土塊可能造成機車輪胎打滑，車輛往來輾壓乾燥後，風吹揚塵則造成空污，長久以來令人詬病。曾有機車族反映陳情，只要春秋農田整地期，道路到處都是泥土塊，遠處看到就要準備閃避，以免打滑摔車「犁田」，希望業者離開田間前先清洗，不要沿路掉泥土塊。近1個月已取締20件污染案件，將依廢棄物清理法規定處1200元以上6000元以下罰鍰。

對於農耕機具污染情事，環保局每年都針對農民及代耕業者召開污染防制說明會，分享防制農耕機具夾帶泥土污染道路作法，另也協請鄉公所及清潔隊提醒農友們在農耕機具上路前務必清除附著農耕機的土塊，以確保道路整潔及行車安全。去年（2023年）於萬丹鄉水泉村推動翻耕污染防制示範專區，透過村長及農友們合作，自主宣導及防制農耕機污染，有效提升道路乾淨度，希望有更多業者跟進各項污染防制作法，改善污染道路情形。

環保局呼籲，農民及代耕業者在農耕作業完成後，務必將殘留於車輪、路面的泥濘清理乾淨，避免污染道路及影響行車安全。民眾在路上發現農耕髒污，可撥打在地鄉鎮市公所清潔隊或環保局24小時公害陳情專線08-7351928檢舉，以減少環境污染情事。

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