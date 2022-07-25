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    首頁　>　屏東縣

    屏東一鄉鎮一遊戲場 內埔客家「尖炮城」共融公園動工

    屏東內埔特色公園今天動工，以客家尖炮城為意象，並結合雙大型遊具，非常豪華。（屏縣府提供）

    屏東內埔特色公園今天動工，以客家尖炮城為意象，並結合雙大型遊具，非常豪華。（屏縣府提供）

    2022/07/25 16:21

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣政府近年積極推動「一鄉鎮一遊戲場」專案計畫，人口最多的內埔鄉也即將迎來以客家「尖炮城」為意象的共融公園，屏縣府今天舉辦動土典禮，縣長潘孟安表示，公園使用者眾多且多元，規劃上應該以更長遠及全面的角度深入探討，且應該要融入地方特色，將好玩、美感、共融作為公園設計最主要的目標，他隨後也透露，暑假就是要來屏東玩翻天，因為東港的特色公園即將在明天開幕。

    今天上午的開工典禮，由縣長潘孟安、客家委元會副主任委員鍾孔炤、內埔鄉鄉長鍾慶鎮等貴賓一同祈福祝禱，希望工程圓滿順利，如期如質的完工，六堆紀念公園共融遊戲場預計完工時間為今年12月，屆時歡迎大小朋友親臨體驗。

    潘孟安說，縣府團隊考量在地特色文化與遊戲場之結合，並秉持兒童權益公約四大原則之精神，與內埔鄉孩童共同舉辦遊戲工作坊，舉辦過程中，觀察孩子的肢體語言，萃取孩子的遊戲想像，透過多次設計會議裡的細心巧思，打造一個專屬於內埔鄉的遊戲場，縣府團隊積極推動一鄉鎮一遊戲場的計畫，全縣目前共有17案進行中，滿足孩童成長過程中必要的探索及發展需求。

    工務處處長楊慶哲表示，內埔的遊戲場範圍共計6400平方公尺，有別於一般遊戲場總以單一大型遊具為主軸，本公園採用雙大型遊具的豪華型設置，分別為客家攻炮城意象的城牆遊具及高達9公尺的綜合型遊具，設計使兩具大型遊具串聯，遊戲種類包含爬、滑、鑽、跑、盪，另亦兼顧幼齡孩童遊戲需求，設置有沙坑及鞦韆，並另設有體健設施區，供銀髮族強筋益骨之用，邁向公園達老中青共同使用的願景。

    屏東內埔特色公園今天動工，以客家尖炮城為意象，並結合雙大型遊具，非常豪華。（屏縣府提供）

    屏東內埔特色公園今天動工，以客家尖炮城為意象，並結合雙大型遊具，非常豪華。（屏縣府提供）

    屏東內埔特色公園今天動工，以客家尖炮城為意象，並結合雙大型遊具，非常豪華。（屏縣府提供）

    屏東內埔特色公園今天動工，以客家尖炮城為意象，並結合雙大型遊具，非常豪華。（屏縣府提供）

    屏東內埔特色公園今天動工，以客家尖炮城為意象，並結合雙大型遊具，非常豪華。（屏縣府提供）

    屏東內埔特色公園今天動工，以客家尖炮城為意象，並結合雙大型遊具，非常豪華。（屏縣府提供）

    屏東內埔特色公園今天動工，縣長潘孟安透露東港的特色公園將於明天啟用。（屏縣府提供）

    屏東內埔特色公園今天動工，縣長潘孟安透露東港的特色公園將於明天啟用。（屏縣府提供）

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