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    虎尾首座共融遊戲場啟用 3樓高「虎爺」 吸睛

    虎尾632高地公園今天啟用，3樓高的「虎爺」造型組合遊具特別吸睛。（記者黃淑莉攝）

    虎尾632高地公園今天啟用，3樓高的「虎爺」造型組合遊具特別吸睛。（記者黃淑莉攝）

    2022/07/23 13:22

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕虎尾星期五夜市對面的「632高地公園」今天啟用，這是虎尾第一座共融遊戲場，其中3樓高「虎爺」造型組合遊具特別吸睛，裡面有不同高度溜滑梯、螺旋滑梯、攀岩組及圓形爬網等遊具，一早就有許多小朋友前往體驗。

    今天啟用儀式包括鎮長丁學忠、虎尾鎮代會主席林嘉弘與多位鎮代、里長都與會，前縣長張榮味也出席，他說，今天是單純以虎尾鎮民來參加公園啟用，現在最快樂的事就是帶孫子到公園騎腳踏車，632高地公園規劃完整很適合全家人同遊享受天倫之樂。

    丁學忠表示，632高地公園地形狹長，不適合進行球類運動，因此依地形地貌來設計，保留原有的自然林蔭，也設置滑步車道、虎爺組合遊具、草坡滑梯等共融設施，讓不同年齡及體能的孩子，都能在公園找到合適的遊具，不過也請家長要注意孩子的安全，遵守遊具使用規範。

    林嘉弘說，虎尾文化水平越來越高，商家林立，人口增加，許多人反應地方缺少親子一起遊樂的地方，632高地公園能提供孩子不同程度的挑戰與訓練，也設有親子廁所，非常適合家長帶孩子來運動，另外配合虎尾中元節活動，公所也規劃有虎尾鐵橋、圓環、百年水塔等三處夜景區，歡迎大家來虎尾玩樂。

    虎尾632高地公園今天啟用，設置有滑步車道小朋友玩得開心。（記者黃淑莉攝）

    虎尾632高地公園今天啟用，設置有滑步車道小朋友玩得開心。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣前縣長張榮味出席今天虎尾632高地公園啟用引起關注，張榮味說，今天是以虎尾鎮民來參加，體驗一座規劃完善的公園設施。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣前縣長張榮味出席今天虎尾632高地公園啟用引起關注，張榮味說，今天是以虎尾鎮民來參加，體驗一座規劃完善的公園設施。（記者黃淑莉攝）

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