流浪犬見人就追！民代要求捕捉 屏縣府：只能矯正結紮

流浪犬群聚還會追逐人，民眾心中很恐懼。（記者葉永騫攝）

2022/05/12 17:02

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市頭前溪近來流浪犬數量不斷增加，還會追逐自行車及機車騎士，有婦女及年長者受到攻擊，引發地方民眾的不滿，屏東市民代表林秀樺建議屏東市公所捕捉及安置，但屏東市公所表示，流浪犬屬縣府管理，目前屏東縣流浪犬安置地點已滿，只能結紮或矯正，將報請縣府協助。

屏東市頭前溪大洲里等地區流浪犬因為有人定期餵養，造成數量不斷的增加，成群結隊的流浪犬不但會追逐騎機車或自行車的民眾，還會攻擊年長者、婦女、小孩，讓地方民眾相當頭痛，市民代表林秀樺向縣府通報，但是成效不佳，讓地方民眾外出時得帶著棍棒防範被攻擊，林秀樺今天在市民代表會質詢要求屏東市公所應該捕捉及安置。

屏東市公所表示，流浪犬的管理及捕捉由縣府負責，但因為屏東縣安置犬隻的地點已滿，新建的安置中心預定年底才能完工，因此現在的政策只有結紮及矯正犬隻，捕捉了也會放回原處。

縣府農業處長鄭永裕說，流浪犬成群後會有地盤性，尤其是有人固定餵養後犬隻會變多，如果有攻擊行為，目前只能先結紮及矯正，無法安置，只能呼籲民眾不要棄養狗狗，認養取代購買，縣府也向農委會爭取，希望能讓鄉鎮市公所可以設立臨時安置處理場所，來增加處理能力。

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