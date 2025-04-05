清明連假午後花蓮湧北返車潮 蘇花路廊車潮持續到晚上

蘇花路廊今天全線順暢，但中午過崇德地區已出現北返車潮，花蓮新城警分局派員疏導。（新城警分局提供）

2025/04/05 13:28

〔記者王錦義／花蓮報導〕清明連假來到第3天，今天上午，蘇花路廊全線仍順暢，但中午過崇德地區已出現北返車潮，公路局預估今天全日北上車流量將達1.47萬輛次，蘇花路廊北上易壅塞時段預估會在下午2點起持續至晚上7點，建議駕駛人及早做好行程規劃，行經壅塞路段請遵守行車秩序循序漸進通過。

公路局東區養護工程分局指出，昨天週五（4日）為清明連續假期第2天，蘇花路廊整體車流順暢。今（5）日為連假第3天，蘇花路廊全線順暢。截至上午10點，蘇花路廊宜蘭往花蓮南向車流量為1808輛次、花蓮往宜蘭北向為2186輛次。

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公路局東工分局指出，依據過往連續假期疏運交通趨勢研判，今中午過後崇德地區會開始湧現北返車潮，預估今日北上車流量將近1.47萬輛次，蘇花路廊沿線北上易壅塞時段預估在下午2點至晚上7點，請用路人評估分散時間上路。

東工分局提醒，易壅塞路段包含新澳隧道至蘇花改東澳端、南澳市區、觀音谷風隧道、蘇花改和平端至中仁隧道北口、仁水隧道、崇德路段等，駕駛人可及早做好行程規劃，行經這些路段也請遵守行車秩序循序漸進。

新城警分局指出，截至中午，台九線崇德段北上車流稍多，交通仍順暢。明天假日假期最後1天，警方持續針對蘇花路廊（台9線、台9丁線）、沿線景點等地加派警力彈性交管。

蘇花路廊今天全線順暢，但中午過崇德地區已出現北返車潮，花蓮新城警分局派員疏導。（新城警分局提供）

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