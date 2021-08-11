迎疫後新生活 屏東青葉部落推手工文創食器、藝術星空宴 

以「魯凱神話藝術村」聞名全國的屏東縣三地門鄉青葉社區，推動文創產業。（記者羅欣貞攝）

2021/08/11 12:05

〔記者羅欣貞／屏東報導〕以「魯凱神話藝術村」聞名全國的屏東縣三地門鄉青葉社區，一直都是以傳統文化帶動社區產業為核心概念，除了進行傳統皮革教學、手紋藝術、部落圖騰等傳統故事及工藝品的研習外，近來更透過農村再生計畫的協助，以部落故事結合傳統圖騰研發製作出魯凱族風格餐具組，限量上市。

屏東縣長潘孟安表示，屏縣推動農村再生計畫，青葉社區重新運用社區故事與產業特色元素，讓傳統的生活物品再度成為生活所需，不但讓農再社區產業能更進一步提升，讓更多人看見部落產業更多的可能，更期待能為屏東原民文創產業開啟新的里程碑。

限量發行的魯凱風格餐具組共有6件，全套手工製作，以家的概念為出發，以石板雕刻為設計構想，刻上部落圖紋象徵與土地、文化的連結。餐具的部分則是結合木柄、不鏽鋼材質，繪製部落特色圖紋。

另結合部落月桃編織工藝技術，將月桃與布料結合，設計出特色實用的餐墊和運用魯凱族文化中貴族個人單杯文化概念結合部落圖紋，設計出特色杯具。包裝的部分則結合部落織繡工藝，將特色餐墊和魯凱族十字繡圖紋與布袋結合，設計出實用的部落風格手提袋。魯凱風格餐具，定價1280元，營收的40%則回饋社區發展協會，用於文化保存工作推動基金。

青葉社區也以「食在地、吃創意」構想，將於8月28日（週六）下午3點推出「藝術星空饗宴」，帶領參與民眾從走訪神話部落開始，向部落耆老學習傳統手紋藝術、向社區媽媽們學習製作傳統花環頭飾，並坐在青葉國小石板屋廣場旁，品嘗由4位主廚王月美、盧阿蘭、張誌紜、林麗華運用義大利、及傳統料理方式，以在地新鮮食材，創造出不同以往的特色料理，如赤蔥焗烤飯、海苔吉拿富、小米紅藜蛋糕和樹葡萄氣泡飲等。

青葉社區與飛揚旅行社合作，即日起至8月18日止，限時限額開賣「藝術星空饗宴」套票，每位售價399元，內含當日完整體驗活動及餐桌美食晚宴，詳情請洽活動專線07-3231588。

青葉社區以部落故事結合傳統圖騰研發製作出魯凱族風格餐具組。（記者羅欣貞攝）

「藝術星空饗宴」美食。（記者羅欣貞攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法