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用了40年 枋寮鄉公所原址改建5樓新館

枋寮鄉公所現狀。（記者陳彥廷攝）

枋寮鄉公所現狀。（記者陳彥廷攝）

2019-11-07 23:01:57

〔記者陳彥廷／屏東報導〕枋寮鄉公所爭取內政部補助，去年規畫原址打掉重建，今年全案核定，本週工程標案已上網公告，年底前可望簽約，鄉長陳亞麟說，因應原址重建，預計明年農曆年前會遷至暫時辦公的老人文康會館約2年，他強調未來鄉公所會採複合式的公署打造，請鄉親拭目以待。

工程標案已上網公告

枋寮鄉公所的現址建築物約有40年的歷史，不過屋齡老舊，出現漏水、壁癌等「症頭」，辦公廳舍的空間也已跟不上現行業務量，在災防的收容部分亦跟不上法令規定，去年鄉公所向內政部爭取經費改善，並定調採原址重建的方式造新樓，今年經費獲得核定，鄉公所本週將標案上網，內政部補助7800餘萬元，鄉公所自籌2000多萬元，總造價標案金額逾億。

陳亞麟指出，目前初步規畫原址重建的建物為地上5樓、地下1樓，總樓地板面積約1000坪左右，陳亞麟指出，原本預計要另覓地址新建，加速都市計劃的更新，不過因為接手時的時程已延宕半年，最後改採微調原案仍在現址重建，新的鄉公所將打造成更現代化辦公空間，不論是辦公或是洽公，環境都會更加舒適。

近期國際及國內的辦公廳舍已逐漸擺脫制式廳舍，改採複合式規畫，陳亞麟說，新大樓將參考這種趨勢，目前預計1到3樓為行政辦公室、4樓代表會、5樓則為結合賣店的等多元複合式觀景台、禮堂及圖書空間等，最高樓層可直接遠眺海景，可望成鄉內地標。

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