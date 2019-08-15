台南舊魚市場改建 公民力量獻策

2019-08-15 21:13

〔記者洪瑞琴／台南報導〕83歲台南舊魚場確定原地保留，為了修復活化再利用既有的建築空間，市府計畫在委外招商前，透過舉辦為期4天的工作坊活動，同時招募不同專業背景的學生組成設計行動團隊發表提案，打破以往公家單向規劃模式！

南市觀光旅遊局預訂於8月29日至9月1日展開為期4天的公私協力工作坊，將邀請舊魚市場保存推動者、專家學者、潛在經營者、市府相關局處以及一般民眾與古都保存再生文教基金會共同探討舊魚市場活化再利用方向。

工作坊共規劃4場座談會，邀請民眾及建築、設計、經營等領域的專家學者進行對話，同時招募6位不同專業背景的學生組成設計行動團隊，從現地勘查、參與座談的過程中，對舊魚市場未來的經營設計做提案發表，以納入後續招商規劃參考。

南市觀光旅遊局說，這次工作坊特色，規劃「設計行動」，將招募建築、都市、景觀、創產、經營、行銷等背景學生組成跨域團隊一同參與，藉由不同領域學生的腦力激盪，將座談會的討論火花進行模擬設計操作，讓各界討論能轉化為設計圖說，並提出魚市場未來的活化構想。

南市觀光旅遊局長陳信安表示，希望能創造一個有別於以往的委外經營模式，打造府城運河的觀光新亮點，延續舊魚市場的記憶，再創老建築不同的新生命。相關連結：原魚市場活化再利用公私協力工作坊

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