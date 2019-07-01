環南市場改建出包 柯文哲卻兇攤商、嗆議員不要講話

2019-07-01 20:20

〔記者郭安家／台北報導〕斥資55億元的環南市場改建案第1期工程預計8月中完工，但環南市場自治會攤商近日才發現到，攤位是規劃為縱向，而非傳統市場3公尺橫向，影響做生意，且問題不只一樁。據與會人士轉述，台北市長柯文哲今到場現勘，卻兇攤商怎麼現在才反映問題，現場的議員郭昭巖試圖解釋攤商看不懂規畫設計圖，柯還嗆郭「我是市長！我可以講話」，並兇說「不要在講話了！」阻止郭發言。

對於設計爭議，市場處主秘王夢龍則表示，若要將攤位從縱向改為橫向，至少需七十二攤空間整併，目前正做問卷調查，了解有沒有攤商願意到高樓層，釋出攤位進行空間重新規畫，剩下的空攤則會採取標租。

對於柯文哲嗆郭昭巖場面，王夢龍則解釋，「上面有點不愉快，但沒有衝突」，市長與議員兩人爭端不純粹是因為此案，兩人關心重點不一樣。

但郭昭巖接到記者電話，情緒沮喪說，席間柯文哲兇攤商，現在為什麼還在講這問題（攤位設計為縱向），市場處官員連忙解釋過去開了1、20次說明會攤商都說沒問題，她立刻幫看不懂設計圖的攤商說話，但柯顯得很不耐煩，當著改建工地的工作人員、市場處人員前，兇她並嗆說「我是市長，我可以講話」，還嗆「不要再講話了」阻止她發言。

「市府欺負我們不懂！」環南市場自治會代表、菜販宮瑞全日前受訪表示，市場處僅拿設計圖給攤商，根本沒有攤商看得懂圖，市場處卻沒問攤商需求、未和攤商溝通，建造市場完全不了解攤商需求；不但空間太小，環南市場每天兩萬人進出，新市場僅四個出入口，恐有工安問題，僅十二座貨梯不敷使用，「現在的設計根本讓攤商活不下去！」

柯文哲不只一次嗆郭昭巖，2017年10月赴議會施政報告，當時郭質詢內湖之心BOT案權利金過低時，柯竟回嘴「這不是郭議員你專業」，連日來被議員砲轟失言最終道歉。

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