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    首頁　>　澎湖縣

    馬公市中興國小地下停車場 完工啟用

    中興國小與馬公國小地下停車場相繼完工，有效紓解馬公市區停車位不足問題。（記者劉禹慶攝）

    中興國小與馬公國小地下停車場相繼完工，有效紓解馬公市區停車位不足問題。（記者劉禹慶攝）

    2024/12/30 16:03

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕繼馬公國小地下停車場完工啟用後，中興國小地下停車場今（30）日舉行啟用典禮，2國小地下停車場，可提供汽車停車位863席（馬公國小516席、中興國小347席），設有身心障礙者專用停車位、孕婦及育有6歲以下兒童者停車位及電動汽車充電專用停車位。

    今日中興國小地下停車場啟用典禮，由縣長陳光復、秘書長蔡淇賢、立委楊曜服務處助理段湘玲、議員蘇陳綉色、中興國小校長陳智賢及澎湖縣政府多位一級主管、校長等人，都到場觀禮，並出動舞龍舞獅表演。

    馬小、中興國小2座地下停車場設計，以智慧停車及人本概念出發，場域內進出口均設有進出口車牌辨識系統、智慧尋車系統、車輛在席偵測系統，並設有自動繳費機可供離場繳費使用；場域內以鮮明顏色區分，便利使用者快速辨認停車位置，且為顧及安全，停車場設有行人專用道將人車分離。

    因兩座停車場為全新場域，為使使用者能更孰悉場域動線，進出方式及繳費機制，自停車場啟用日起至12月31日止，開放馬公國小及中興國小地下停車場免費停車，並自明年1月1日起正式開始收費。

    免費停車階段為讓使用者能孰悉繳費機制，除月票使用者外，以臨停方式進場者，離場前應至自動繳費機或管理員室操作後離場。

    中興國小地下停車場完工，舉行啟用典禮。（記者劉禹慶攝）

    中興國小地下停車場完工，舉行啟用典禮。（記者劉禹慶攝）

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