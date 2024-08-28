中秋月餅好吃又要健康 澎湖衛生局推動健康冰皮月餅

澎湖縣政府衛生局舉辦中秋冰皮月餅製作，要讓小朋友吃的健康又美味。（澎湖縣衛生局提供）

2024/08/28 10:32

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕中秋佳節即將來臨！現代人大啖月餅美食之餘，又要擔心熱量爆表。澎湖縣政府衛生局社區營養推廣中心，結合在地烘焙坊共同研發低糖、低油的健康版冰皮月餅，在澎湖基督長老教會辦理「中秋FUN享童樂 營養好食光」趣味競賽，衛生局長陳淑娟前往參加，與私立馬公幼稚園小朋友同樂，製作出各式各樣可愛造型的健康冰皮月餅。

月餅是中秋節的美食主角，而傳統月餅從皮到內餡隱藏著高油、高糖及高熱量的健康陷阱，攝取過多反而會造成肥胖及身體健康危害，此次活動蔡昀蓉營養師設計以糯米粉取代傳統月餅的油酥皮，並以植物油取代豬油，成功減少約200大卡熱量，且降低精製糖比例達20%。

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另外，月餅中還加入核桃等堅果食材，不僅能增加單元不飽和脂肪酸，還提供膳食纖維及多種的營養素，讓這款健康冰皮月餅更具營養價值。現場親子一起製作冰皮月餅，充滿了熱鬧歡樂的氣氛，讓小朋友體驗中秋節氣氛的同時，也獲得了正確的營養概念。

衛生局長陳淑娟呼籲，享食中秋月餅的同時，也要記得以「低脂、低糖、低熱量為首選」、「減量及分享」、「正餐替換」、「搭配富含纖維的時令水果」的原則，並搭配足夠的蔬果和乳品類等食材，學習注重健康飲食，聰明吃月餅，與家人團圓健康過中秋。

衛生局長陳淑娟（右）與小朋友們，一同製作月餅。（澎湖縣衛生局提供）

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