澎管處響應世界海洋日 辦理吉貝白色淨灘與目斗嶼無痕餐食活動

澎管處配合世界海洋日，舉辦吉貝淨灘。（澎管處提供）

2024/06/09 11:14

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕6月8日世界海洋日，交通部觀光署澎湖國家風景區管理處為提高澎湖在地居民與遊客與對海洋整體保護意識，秉持推動聯合國SDGs永續發展的目標政策，與長年駐足澎湖之海漂實驗工作室合作，辦理吉貝白色淨灘與目斗嶼無痕餐食活動。

此次活動有來自香港、台灣本島及澎湖朋友參加，吉貝社區也派員響應淨灘活動，約計80人參與，同心協力合作，恢復吉貝大灣底沙灘潔淨面貌。活動過程約2小時，合計清理約144.3公斤海漂物及垃圾等（含一般垃圾93.9公斤、回收分類寶特瓶16.62公斤、浮球52公斤、鐵罐3.15公斤、厚塑膠9公斤、保麗龍1.6公斤）。

活動中傳達永續減廢的理念，除清理海岸上的垃圾，恢復海洋的原始美景外，所撿拾的海漂垃圾未來會變裝循環再利用，賦予新生命成為實用的裝飾藝術品。此次活動結合澎管處持續推動吉貝石滬環境教育課程，邀請吉貝在地耆老謝銘受師傅，為參加者講述目斗嶼燈塔周圍西平口滬、新、舊滬之古老智慧漁法，並拜訪目斗嶼燈塔主任聆聽目斗嶼燈塔遠古歷史及燈塔的功能。

淨灘活動也強化吉貝在地與各界攜手之合作模式，過程中加入深度知性導覽，讓淨灘再也不是苦差事，並與在地特色景觀結合，提供遊客海洋環境保護教育與遊憩新體驗。而目斗嶼則是最新推動北方金三角行程，力推的觀光景點目標。

目斗嶼燈塔，是澎管處力推的北海金三角行程。（澎管處提供）

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