澎湖首批人工養殖海膽將上市 農漁局檢驗洗刷鎘含量過高之冤

澎湖馬糞海膽已突破人工養殖技術，首批1500顆即將上市。（陳丁貴提供）

2023/11/19 11:50

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕名聞遐邇的澎湖馬糞海膽，新近因商家販售，抽驗出鎘含量過高，引發各界譁然，讓澎湖引以為傲的純淨海域生產海鮮，隨之蒙上一層陰影。今年澎湖甫宣布人工養殖海膽成功，並經過修法能全年上市，首批1500顆將出貨，上市之前農漁局將先行檢驗，洗刷先前的不白之冤。

澎湖馬糞海膽雖然制訂禁捕期，每年7月至8月才開放採捕，但野外族群數量，卻像澎湖小章魚一樣越禁越少，讓價格節節高升，出現惡性循環，因此澎湖縣種苗繁殖場著手進行人工繁養，今年突破完全養殖技術，將培育馬糞海膽苗交給養殖場，同時修法通過，讓出示養殖場證明的馬糞海膽能全年上市供應，希望減少馬糞海膽人為爛捕的壓力。

白灣坑休閒魚塲陳丁貴，目前已成功養殖馬糞海膽1500顆，體型約10至12公分左右，接近可上市銷售準備，由於馬糞海膽已修法通過，陳丁貴養殖的1500顆馬糞海膽，可以正式上市販售，全年皆可販售，不受到野生海膽禁售令7至8月開放銷售影響。

另外，因新近澎湖商家販售馬糞海膽，經抽檢出現含鎘量過高，陳丁貴希望縣府相關單位，能夠主動來養殖場抽樣檢查，養殖的馬糞海膽是否含重金屬？這樣才能洗刷正港澎湖馬糞海膽的不白之冤，別讓進口海膽壞了澎湖名聲，同時也希望相關單位儘速建立澎湖馬糞海膽的澎湖優鮮履歷證明，農漁局週一將派員，前往陳丁貴養殖場採驗馬糞海膽。

人工養殖海膽，經修法通過可全年上市。（記者劉禹慶攝）

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