與天搏命把握黃金時間 凌天漏夜後送主動脈剝離病患

凌天航空漏夜執行後送勤務，把握黃金時間搶救寶貴性命。（凌天航空提供）

2022/05/05 09:06

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖疫情升溫，醫療量能接近最大負荷量，各醫院降載病床收容數，直升機後送成為其他急重症患者最後一道醫療防線，凌天航空今日漏夜執行主動脈剝離患者前往台灣搶命，同時啟動登機前快篩或PCR陰性證明，保障機組員安全。

5日凌晨，凌天航空接獲衛福部空審中心下令，三總澎湖分院，一名50歲男性，因咳血、胸悶、疼痛，由119送至醫院，經醫院診斷為「主動脈剝離」，需要緊急進行手術，送往高雄榮總進行治療。三總澎湖分院先給藥、插管等預防性措施，確保後送過程中生命跡象穩定患者，後送過程中凌天使用航空用定量空針幫浦、呼吸器等醫療器材，持續監控患者生命徵象、給藥、給氧等措施。

由於澎湖確診案例已破百，雖然中央尚未規定搭機需有PCR或快篩陰性證明，但凌天航空為確保澎湖地區直升機緊急醫療後送能量，自4月份起，向澎湖縣政府衛生局提出每趟任務搭機的患者及家屬皆須有PCR或快篩陰性證明，不僅是為了避免機組人員染疫，導致直升機後送作業停擺，且病患從澎湖到臺灣本島，一路上接觸的人員眾多，有航空站人員、航警、救護車人員、地勤作業人員等。

凌天航空澎湖站主任陳萬昇表示：公司在疫情階段不斷的超前佈署，從去年疫情首次升溫起，公司購買隔離衣、N95口罩、醫用手套、護目鏡，下達指令要求外站備勤同仁，在搭民航機往返臺灣及澎湖、連江時穿著，務必確保離島緊急醫療最後一道防線。

因應澎湖疫情破百例，凌天航空率先實施搭機前提出快篩或PCR陰性證明。（凌天航空提供）

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