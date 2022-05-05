為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　澎湖縣

    與天搏命把握黃金時間 凌天漏夜後送主動脈剝離病患

    凌天航空漏夜執行後送勤務，把握黃金時間搶救寶貴性命。（凌天航空提供）

    凌天航空漏夜執行後送勤務，把握黃金時間搶救寶貴性命。（凌天航空提供）

    2022/05/05 09:06

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖疫情升溫，醫療量能接近最大負荷量，各醫院降載病床收容數，直升機後送成為其他急重症患者最後一道醫療防線，凌天航空今日漏夜執行主動脈剝離患者前往台灣搶命，同時啟動登機前快篩或PCR陰性證明，保障機組員安全。

    5日凌晨，凌天航空接獲衛福部空審中心下令，三總澎湖分院，一名50歲男性，因咳血、胸悶、疼痛，由119送至醫院，經醫院診斷為「主動脈剝離」，需要緊急進行手術，送往高雄榮總進行治療。三總澎湖分院先給藥、插管等預防性措施，確保後送過程中生命跡象穩定患者，後送過程中凌天使用航空用定量空針幫浦、呼吸器等醫療器材，持續監控患者生命徵象、給藥、給氧等措施。

    由於澎湖確診案例已破百，雖然中央尚未規定搭機需有PCR或快篩陰性證明，但凌天航空為確保澎湖地區直升機緊急醫療後送能量，自4月份起，向澎湖縣政府衛生局提出每趟任務搭機的患者及家屬皆須有PCR或快篩陰性證明，不僅是為了避免機組人員染疫，導致直升機後送作業停擺，且病患從澎湖到臺灣本島，一路上接觸的人員眾多，有航空站人員、航警、救護車人員、地勤作業人員等。

    凌天航空澎湖站主任陳萬昇表示：公司在疫情階段不斷的超前佈署，從去年疫情首次升溫起，公司購買隔離衣、N95口罩、醫用手套、護目鏡，下達指令要求外站備勤同仁，在搭民航機往返臺灣及澎湖、連江時穿著，務必確保離島緊急醫療最後一道防線。

    因應澎湖疫情破百例，凌天航空率先實施搭機前提出快篩或PCR陰性證明。（凌天航空提供）

    因應澎湖疫情破百例，凌天航空率先實施搭機前提出快篩或PCR陰性證明。（凌天航空提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    出生一天腸阻塞 三總醫師緊抱男嬰凌天航空連夜後送
    2022/05/02 11:34

    出生一天腸阻塞 三總醫師緊抱男嬰凌天航空連夜後送
    搶命！凌天航空24小時內連續後送2名急症孕婦搶救母嬰性命
    2022/04/19 11:43

    搶命！凌天航空24小時內連續後送2名急症孕婦搶救母嬰性命

    A7富宇哈佛苑 雙語學區抗跌保值佳
    澎湖救傷女英雄不留名…消防員找到人公開表揚
    2022/04/07 13:17

    澎湖救傷女英雄不留名…消防員找到人公開表揚
    車禍守護病患善心女子 原來是凌天航空女醫療組員
    2022/04/05 10:20

    車禍守護病患善心女子 原來是凌天航空女醫療組員

    糖友發燒、食慾減、血糖飆 恐是肺炎
    澎湖縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播