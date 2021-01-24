澎湖乞龜嘉年華取消 公仔及紀念幣奇貨可居

今年澎管處發行的平安紀念幣，圖樣是洪易老師設計的牛造型。（記者劉禹慶攝）

2021/01/24 11:42

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年因受武漢肺炎〈新冠狀病毒病、COVID-19〉，交通部觀光局澎湖國家風景區管理處宣布取消澎湖元宵乞龜嘉年華等相關活動，加上部分廟宇也宣布取消元宵乞龜活動，讓今年的綠蠵龜公仔及澎湖平安龜紀念幣，更為奇貨可居。

澎管處原訂於2月24日至3月1日（計6天）辦理「元宵遊澎湖送『綠蠵龜公仔』及『澎湖平安龜紀念幣』活動」，原規劃在今年元宵節期間，非澎湖籍遊客憑證至澎湖機場旅遊諮詢台或澎湖觀光產業推廣中心服務台的摸彩活動取消辦理。因受疫情影響，為降低社區感染風險，取消辦理。

另外澎管處整合17間特色廟宇乞龜活動，仍提供澎湖平安龜紀念幣給民眾擲茭獲取，活動則尊重各廟宇之活動規畫安排，在此特別提醒及呼籲，如果民眾及遊客到宮廟參與乞龜活動時，需特別重視自我健康防護與管理，配戴口罩勤洗手且隨時掌握防疫最新資訊，期望在體驗澎湖元宵乞龜文化活動之時，健康守護保平安。

今年澎管處製作的「澎湖平安龜紀念幣」，設計內容以平安龜及可愛的美魚牛來向大家報喜，金幣是美魚牛～由洪易老師設計的（魚躍有魚的設計者），17廟每間都是400個；而綠蠵龜公仔配合自行車旅遊年，今年設計的是自行車綠蠵龜公仔，由於今年廟宇是否續辦元宵活動，仍在未定數，現已有文澳祖師廟宣布停辦，其他廟宇則在觀望中。

今年配合自行車旅遊年，推出綠蠵龜公仔。（記者劉禹慶攝）

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