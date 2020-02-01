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最環保乞龜！7米長「海廢龜」 藝術大師陳扶氣打造

澎湖藝術大師陳扶氣接受澎管處委託，打造長約7米、寬約6米的「海廢龜」。（記者劉禹慶攝）

澎湖藝術大師陳扶氣接受澎管處委託，打造長約7米、寬約6米的「海廢龜」。（記者劉禹慶攝）

2020-02-01 19:40:52

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕元宵乞龜一向是澎湖年節盛事，澎湖國家風景區管理處委託藝術大師陳扶氣，以1萬2000多個空啤酒瓶打造「海廢龜」，寓意為「頭大面四方、肚大聚財旺」，預計2月7日正式在文澳祖師廟亮相，2月4日上午10點運送時，還有擲肪片龜儀式。

2/4拖往文澳祖師廟 擲肪片龜

長約7米、寬約6米的海廢龜，由1萬2000多支空酒瓶製作，重達4噸，龜身啤酒瓶堆砌打造，頭部及四肢則是毛利龍，全部都是海洋廢棄物，但令人好奇的是，萬餘支空酒瓶從何而來？原來是陳扶氣平日收集，部份則是朋友轉送，日積月累而來，陳扶氣花了近2個月時間組裝。

陳扶氣更巧思設計，為龜身組裝燈光、音響，四肢可活動搖擺，讓觀眾享受聲光及視覺感官震撼。由於龜體過重，陳扶氣為它裝上6個車輪，委託造船廠尋找2顆怠速馬達，讓海廢龜可以活動自如，2月4日將拖帶送往祖師廟，上午10點在石泉船屋會依循古禮，拋擲肪片龜給現場民眾分享喜氣，歡迎大家前來共襄盛舉。

2/7起 擲筊送「硨磲貝海龜」

對於作品受到澎管處青睞，成為行銷澎湖元宵盛會的主力賣點，陳扶氣特別製作雕刻了100個硨磲貝海龜，免費提供與民眾結緣，只要擲出一連3個聖筊，就能擁有藝術大師的作品，2月7日起一連4天，每天限量25個，送完為止。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

海廢龜以1萬2000多支空啤酒瓶製作，具有聲光擺動特效。（記者劉禹慶攝）

海廢龜以1萬2000多支空啤酒瓶製作，具有聲光擺動特效。（記者劉禹慶攝）

陳扶氣特別雕刻100個硨磲貝海龜，免費讓民眾擲筊結緣。（記者劉禹慶攝）

陳扶氣特別雕刻100個硨磲貝海龜，免費讓民眾擲筊結緣。（記者劉禹慶攝）

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