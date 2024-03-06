暗夜火燒船5人跳海逃生 澎湖海巡隊摸黑滅火馳援

馬公全振成漁船惡夜火警，5名船員跳海逃生。（澎湖海巡隊提供）

2024/03/06 10:15

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕海巡署第十三巡防區指揮部於5日接獲報案，指稱「全振成」漁船於虎井西2.8浬處失火，船上5名船員（4台1菲） 已跳海求生，請求派艇前往救援。海巡隊立即派遣10091、3583並增派3503巡防艇馳往援救、滅火。

澎湖海巡隊10091、3583艇全速馳往救援，並同步成立緊急應變中心。5日晚間8時4分3583艇抵達現場全船實施部署搜尋落海人員，10091艇全力以強力水柱實施滅火，第十三巡防區告知，落海5人已被現場友船「滿福春99號」救起，即前往接駁5名船員至艇上，檢視人員均安無傷後，即偕同10091艇投入滅火行列。

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由於漁船火勢猛烈，延燒全船，經雙艇合力滅火，晚間8時48分初步控制火勢後，3583艇先載5名船員返馬公港。10091艇持續施以強力高壓消防泵滅火，深夜11時35分因部分艙間已燒毀，惟仍有悶燒情形復燃跡象，增派之3503艇抵達現場接續滅火以防復燃，並隨潮汐往北漂流。

今（6）日上午7時15分於小門西南1.3浬處，由友船「滿福春99號」、「興財發」夾拖帶回馬公港。俞姓船長對於海巡、友船快速救援，維護生命及搶救該船，致最高謝忱之意。對於漁船失火原因，餘悸猶存的船長表示，漁船前往虎井海域作業，機艙突然發生火警，輪機長前往查看，火勢1分鐘內就迅速蔓延、濃煙四起，因此不得不宣布棄船，全員跳海逃生。

澎湖海巡隊巡防艇，以強力水柱展開滅火。（澎湖海巡隊提供）

祝融肆虐的全號漁船，勉強夾帶回馬公港。（澎湖海巡隊提供）

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