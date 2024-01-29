施工不慎燒毀4漁船 雇主連帶賠償1.4億又判賠235萬

蔡姓包商僱工整修不當，導致漁船被燒毀，被高雄高分院判賠。（記者鮑建信攝）

2024/01/29 21:50

〔記者鮑建信／高雄報導〕屏東東港鎮鹽埔漁港3年前發生4艘漁船火警全被毀，其中豐海22號漁船許姓船東指陳姓等工人維修有過失提告求償，地院判決工人和蔡姓僱主賠償850萬元，高等法院高雄分院則改判235萬元。

原告許姓船東指出，2020年4月7日，以2850萬元購入豐海22號漁船，停泊在屏東縣東港鎮鹽埔漁港，並委由企業行蔡姓包商僱工進行修繕作業。

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同年6月15日，蔡未預先告知，即派陳、洪工人前往施工時，不慎引發大火，陳等卻未即時搶救並離去，導致漁船全毀，還波及鄰近的3艘漁船，他並被對方船東連帶求償，損失金額尚難確定，因而要求蔡等人先連帶賠償2850萬元。

蔡姓老闆等被告則指稱，許並未證明因他之行為受有何種損害，且漁船所受損害數額為何，及該損害與他派人整修行為間具相當因果關係，難認其主張為有理由。

地院判決蔡等人應連帶賠償850萬元，他們不服上訴，高雄高分院認為許已領取保險金2000萬元，再扣除船體廢鐵等價值，認為賠償235萬元比較合理，可上訴。

此外，其他3艘被毀漁船船東則向蔡姓包商、工人和許姓船東求償，屏東地院判決蔡等人連帶賠償1億4千多萬元，仍可上訴。

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