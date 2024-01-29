為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

施工不慎燒毀4漁船 雇主連帶賠償1.4億又判賠235萬

蔡姓包商僱工整修不當，導致漁船被燒毀，被高雄高分院判賠。（記者鮑建信攝）

蔡姓包商僱工整修不當，導致漁船被燒毀，被高雄高分院判賠。（記者鮑建信攝）

2024/01/29 21:50

〔記者鮑建信／高雄報導〕屏東東港鎮鹽埔漁港3年前發生4艘漁船火警全被毀，其中豐海22號漁船許姓船東指陳姓等工人維修有過失提告求償，地院判決工人和蔡姓僱主賠償850萬元，高等法院高雄分院則改判235萬元。

原告許姓船東指出，2020年4月7日，以2850萬元購入豐海22號漁船，停泊在屏東縣東港鎮鹽埔漁港，並委由企業行蔡姓包商僱工進行修繕作業。

同年6月15日，蔡未預先告知，即派陳、洪工人前往施工時，不慎引發大火，陳等卻未即時搶救並離去，導致漁船全毀，還波及鄰近的3艘漁船，他並被對方船東連帶求償，損失金額尚難確定，因而要求蔡等人先連帶賠償2850萬元。

蔡姓老闆等被告則指稱，許並未證明因他之行為受有何種損害，且漁船所受損害數額為何，及該損害與他派人整修行為間具相當因果關係，難認其主張為有理由。

地院判決蔡等人應連帶賠償850萬元，他們不服上訴，高雄高分院認為許已領取保險金2000萬元，再扣除船體廢鐵等價值，認為賠償235萬元比較合理，可上訴。

此外，其他3艘被毀漁船船東則向蔡姓包商、工人和許姓船東求償，屏東地院判決蔡等人連帶賠償1億4千多萬元，仍可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
《屏東》僱工修船釀火燒3船 判賠上億
2023/10/26 05:30

《屏東》僱工修船釀火燒3船 判賠上億
船主僱工修船電焊釀連環火燒船 判賠1億4450萬元
2023/10/25 08:39

船主僱工修船電焊釀連環火燒船 判賠1億4450萬元

新年送元本山 5大系列滿足每個人味蕾
東港漁港火燒5船 漁業署協調船主火速吊掛修船區
2023/08/31 18:42

東港漁港火燒5船 漁業署協調船主火速吊掛修船區
疑電焊不慎釀鹽埔漁港連環火燒船 承包商及工人判賠
2022/06/27 19:56

疑電焊不慎釀鹽埔漁港連環火燒船 承包商及工人判賠

掌握利率通膨雙降趨勢，存債就要「精選」
東港鹽埔漁港再起火警 2艘漁船付之一炬
2020/09/06 08:46

東港鹽埔漁港再起火警 2艘漁船付之一炬
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播