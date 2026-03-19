三腳督民調領先 蘇巧慧：反映民眾肯定

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）出席三重里長聯誼會餐會，並獻唱「粉紅超跑」。（記者羅國嘉攝）

國民黨新北市長參選人李四川與民進黨新北市長參選人蘇巧慧昨晚先後出席三重區里長聯誼會餐會，兩人同場不同框，爭取基層支持。針對最新民調，「三腳督」情況下蘇巧慧領先，她說，民調成長反映民眾肯定；李四川回應，民調是參考，將持續傾聽民意。

李四川：將持續傾聽民意

李四川晚間六點卅分到場，新北市副市長劉和然隨後抵達，兩人互動熱絡，逐桌敬酒致意。蘇巧慧晚間八點在市議員彭佳芸、議員參選人陳俊維陪同下進場，現場播放「Team Taiwan」歌曲迎接，蘇巧慧也逐桌致意，並獻唱「粉紅超跑」，現場氣氛熱絡。

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近期民調顯示，「三腳督」情況下，蘇巧慧以卅五．七％領先李四川的卅二．一％；若藍白合推李四川，李支持度卅九．一％、蘇卅八％緊追。對此，蘇巧慧表示，團隊已在新北耕耘逾五百天，是最早投入、準備最充分的一方，民調成長反映民眾肯定，未來將持續以務實作為，回應地方需求。

李四川說，民調結果他都會悉心參考，但民調本來就會上上下下，他仍會按照既定步驟推進，傾聽新北廿九區各地的聲音。

劉和然肯定李四川過去擔任新北市副市長期間對市政的貢獻，強調建設「一棒接一棒」，確保市政穩定推進。

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