《國民黨雙標？》罷免失敗遭檢舉 李孝亮不處分 賴苡任送黨中央

去年罷免民進黨籍立委吳沛憶失敗的國民黨青年李孝亮遭檢舉「有辱黨譽」，痛批無端指控就是政治抹黑。（記者甘孟霖攝）

國民黨制度又雙標！繼涉案議員應曉薇遭停權，同樣涉案的副議長葉林傳未停權，甚至被判一審有罪的議員陳重文也未遭停權。如今去年罷免「雙吳」的國民黨青年李孝亮和賴苡任都被檢舉在罷免期間言行「有辱黨譽」建請開除，國民黨台北市黨部昨宣布李孝亮無法確認有確定傷害黨譽，不予懲處。李孝亮昨受訪痛批，無端指控就是政治抹黑。賴苡任案市黨部則交由黨中央定奪尚未定案，賴表示，可能來自黨內的反彈程度不一，才會有不同的處理流程。

李批政治抹黑 喊話同志克制

李孝亮昨上午至東門市場掃街，會前受訪說，前天下午三點多到市黨部說明，他已逐條反駁被檢舉事實，這就是政治操作、政治抹黑，所以考紀會最終對於不實指控不予處分，希望黨內同志在初選階段要克制，不要讓外界看笑話，黨內應團結一致，用心服務選民，而非互相攻擊。

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李孝亮也說，希望未來黨部在受理類似檢舉時，能先經過審核，或是調整檢舉相關門檻，以事實為本，否則若有人每天受到檢舉，光是來回奔波解釋、蒐證，就疲於奔命了。

賴︰可能黨內反彈程度不一

去年罷免民進黨籍立委吳思瑤的召集人賴苡任也被以類似案由檢舉，二月底台北市黨部考紀會初審後，決議交由黨中央定奪，目前尚未有定案。賴苡任表示，地方考紀會應是認為他沒有違反黨紀，但是否損害黨譽，由於涉及他抨擊中央的言論，才交由中央黨部定奪；而黨中央已要求他送答辯書。他認為，或許是因為不同案件的社會關注度，以及來自黨內的反彈程度不一，才會有不同的處理流程。

國民黨處理黨員停權標準頗為彈性，以涉案議員停權來說，涉入京華城案的應曉薇遭到黨中央停權，但同樣也涉入司法案件的副議長葉林傳未停權，分別因為台智光案、農會收賄案被判一審有罪的陳重文也未遭到停權。

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