關心移民移工 民主的行動研究室開講

立委蘇巧慧（右三）邀集年輕人舉行以移民、移工為主題的「民主的行動研究室」講座。（記者翁聿煌攝）

2024/09/19 05:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕民進黨新北市黨部昨天在中和區舉辦「民主的行動研究室」議題講座，邀請政治大學創新國際學院助理教授歐子綺、移工諮詢員陳業芳與燦爛時光書店負責人張正等人與談，關心移民與移工在台灣的生活適應、工作轉換及法規等議題，盼促進對新住民的理解與包容。

民進黨新北市黨部主委蘇巧慧表示，民進黨昨天舉辦全國地方黨部主委會議，黨主席賴清德指示各地方黨部加強與社會連結，她希望每月舉辦一次青年論壇，和年輕人溝通；此外，為擴大與移民移工的連結，即將為「新住民諮詢站」掛牌，希望台灣人扭轉對移民或移工只限於「藍領」、「外配」的刻板印象。

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燦爛時光負責人張正說，燦爛時光東南亞主題書店希望幫助在台灣的新住民適應本地文化與生活，也讓台灣人敞開心胸了解新住民，移民和移工都是台灣的寶藏。

來自印尼的陳業芳是今年台灣移民工文學獎首獎得主，目前擔任嘉義縣政府移工諮詢員。陳業芳表示，她身邊有許多外籍移民和移工，來台灣廿、卅年，至今仍無法完全融入台灣的文化與生活，建議政府提供進階班。

歐子綺說，她在政大開設「移民與文化的十個關鍵字」課程，盼帶領學生從內心更公平地對待新移民，讓台灣成為移民、移工的安居之地。

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