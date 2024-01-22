弱勢兒少「籃海計畫」 交流賽尬球技

「籃海計畫」交流賽由法務部長蔡清祥開球。（南山中學提供）

2024/01/22 05:30

〔記者董冠怡／新北報導〕台灣世界展望會自二○二二年起與引爆運動訓練團隊合作發起「籃海計畫」，為弱勢兒少提供專業籃球訓練和生命教育課程，昨、今兩天在新北市南山中學舉辦活動，並與法務部矯正署敦品中學球隊進行交流賽。來自花東的十五歲少年阿俊家境貧困、身形瘦削，參與計畫後逐漸回歸正常生活；單親的十四歲少年小逸患有妥瑞氏症，跟隨球隊練習後，變得喜歡和人互動。

根據台灣世界展望會統計，服務的弱勢兒少家庭中，超過八成經濟缺口大，約有四千名兒少無法負擔有興趣的校外課程、學校活動或校外教學費用，可能限制潛能發展及築夢機會。

台灣世界展望會會長李紹齡表示，「籃海計畫」發起之後，已在宜蘭、花蓮和台東地區組織三支球隊；去年起擴大規模，逾三百人參與計畫，球員除了參加固定訓練，學業也要有穩定表現才能具備資格，透過籃球訓練與團隊合作，培養面對挫折的正向態度與自我肯定、榮譽感，在課業、品德、家庭、人際關係各面向都有進步。

南山中學校長蔡銘城指出，許多球員在求學階段家境清寒，仰賴各界與學校家長會幫助學子順利完成學業，持續在籃壇發展，「籃海計畫」提供喜愛籃球的弱勢兒少訓練及交流平台，意義非凡。

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