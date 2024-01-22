《新北議會臨時會明開議》民進黨要求侯友宜 報告施政、預算

2024/01/22 05:30

侯承諾市政「加倍奉還」 國民黨團暫不預設立場 盼與綠營協商

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市長侯友宜參選總統失利後重返市府，承諾市政「加倍奉還」，市議會明天起召開臨時會，預料藍、綠陣營將產生激烈攻防，市議會民進黨團擬提出動議，要求侯友宜將施政報告與今年預算說明還給市民；國民黨團暫不預設立場，盼與綠營協商；唯一一席民眾黨議員陳世軒認為，應回歸審查基金預算的目的。

侯友宜投入總統大選請假長達一一三天，創下史上首長請假最久的紀錄，期間缺席施政報告、市政總質詢與二○二四年市府總預算案說明，被民進黨砲轟是「落跑市長」。

綠將提出動議 呼籲侯修補府會關係

新北市議會將從一月廿三日至二月一日舉行第四屆第四次臨時會，市議會民進黨團總召鄭宇恩指出，侯友宜請假參選一一三天，尚未負起責任向市民說明今年這筆史上最高的二一二四億餘元總預算如何運用，如今侯友宜回歸市府，起碼要把該做的預算說明、施政報告還給民眾，黨團將在確認議程時提出動議。

民進黨曾批評侯友宜參選總統以來，市府與議會對立衝突，雙邊關係史上最差，呼籲侯盡快修補。鄭宇恩說，侯友宜若願意赴議會報告，可視為「遞出橄欖枝」，希望侯放下身段向議員致意，有利於剩餘任期推動市政；過去議員辦理會勘是為了處理民眾陳情案，但市府局處卻高姿態不願配合，相關責任最終會由侯概括承受。

基金預算尚未審議 國民黨盼如期審完

市議會國民黨團書記長廖先翔表示，藍營將在開議前與綠營協商，針對侯友宜是否進議會報告，不會預設立場，重點是希望議事和諧，選舉已經落幕，盼藍綠雙方達成共識，使議會回歸正常運作，國民黨團尊重民進黨團的意見，但不可能照單全收，仍需討論；今年基金預算尚未審議，盼臨時會如期審議完畢，才是盡民代的責任與義務。

陳世軒說，據他了解，臨時會沒有市長來議會報告的先例，這次臨時會本質是處理尚未審議完畢的基金預算，希望因選舉產生的紛爭休止，使預算審議順利進行；若侯友宜同意赴議會報告，他予以尊重，期望侯實踐諾言，對市政「加倍奉還」，全力拴緊市政螺絲。

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