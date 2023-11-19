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新北》「育兒神隊友」林憶萍 25年經驗傳承

榮獲育兒神隊友和績優育兒指導員雙料獎項的林憶萍（左）和榮獲潛力新秀獎的李紹齊。（記者翁聿煌攝）

榮獲育兒神隊友和績優育兒指導員雙料獎項的林憶萍（左）和榮獲潛力新秀獎的李紹齊。（記者翁聿煌攝）

2023/11/19 05:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市社會局昨天（十八日）表揚優秀嬰幼兒照顧人員及托嬰機構，代理市長劉和然勉勵所有托育人員和機構，感謝在雙薪時代，替年輕父母照顧好孩子，「莫道他人子弟、都當自家兒女般的疼惜」。

昨天共表揚二七九位績優托育及專職人員、二六七家評鑑績優托嬰機構、親子館、居家托育服務中心。榮獲育兒神隊友和績優育兒指導員雙料獎項的林憶萍，有廿五年經歷，陪伴新手爸媽一起照顧孩子，她會細心觀察孩子的需求，不論是身體健康或是各種能力發展，也會用心安排好玩有趣的活動，如嬰兒按摩、音樂、故事及教具操作等，讓孩子順情適性的長大，林憶萍熱心與家長分享育兒資源，協助家長運用家中的玩具、繪本、積木等提升親子互動。

榮獲潛力新秀獎的李紹齊，原從事印刷工作，但因常需搬運厚重的紙張，致腰部受傷，正好太太即將分娩，他辭職從新手奶爸做起，學習如何照顧嬰幼兒，現在兩個孩子為五及七歲，他轉而考取保母證照，成為專職居家托育人員，為了給孩子一個安全舒適的成長環境，家中裝潢布置都經改造，桌腳、牆角都做好包覆，讓孩子可以快樂學習。

今年還增加協力圈團體獎，其中北海岸居家托育服務中心所屬的三芝金山組，服務橫跨三芝、金山及石門，由小組長邱淑敏緊密的連結各托育人員，透過協力圈活動，互相分享、交流托育技巧。

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