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    新北塭仔圳重劃治水 甩水患夢魘

    為解決新泰塭仔圳重劃區積淹水，施作多處排水工程。（記者周湘芸攝）

    為解決新泰塭仔圳重劃區積淹水，施作多處排水工程。（記者周湘芸攝）

    2022/10/14 05:30

    〔記者周湘芸／新北報導〕新北市政府積極推動的新泰塭仔圳市地重劃案，面積廣達三九七公頃，因地勢低窪，常因瞬間大雨造成淹水，地政局表示，一年多來在重劃區施作排水改善工程，包括十八座臨時滯洪沉砂池、臨時排水道等，讓地方民眾免於再當「水行俠」，將再規劃長達二十八公里的排水箱涵及九座滯洪公園，讓塭仔圳地區揮別水患之苦。

    塭仔圳地區長期有水患問題，位於中心點的輔仁大學每逢大雨就淹水，校內的中美堂周邊，大面積的積水更被師生戲稱為「中美湖」。

    將再規劃排水箱涵及9座滯洪公園

    地政局指出，塭仔圳重劃工程一年多來已施作多處排水工程，要求施工單位疏通原有的灌溉水路及溝渠、針對新北大道與各主要路口的過路箱涵落實清淤，並在工地施作十八座臨時滯洪沉砂池，大約等於十七．五座奧運標準泳池的容水量，在主要幹道旁也挖掘臨時排水道，將雨水導往貴子坑溪、中港大排。

    地政局說，未來也規劃在道路下方廣設排水箱涵，總長度達二十八公里，並設置九座滯洪公園，滯洪量等同二十九座奧運標準泳池，兼顧休閒遊憩、生態景觀及保水防災等多重功能。

    30公尺林蔭大道 預計明年10月完工

    另外，為了解決鄰近的輔大醫院交通壅塞狀況，並銜接新北大道、中環路與中正路等重要道路，市府也規劃三十公尺寬的林蔭大道貫穿新莊及泰山區，西起新北大道、東至中環路，向南延伸到新莊中正路，全長一二三五公尺。

    地政局表示，三十公尺寬的林蔭大道預計明年十月完工，規劃雙向各三線車道，及人行、自行車道，使用焚化底渣、再生瀝青等環保材料鋪設，地面下也設置污水、排水箱涵、電力電信及自來水等管線，一併改善淹水問題。

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