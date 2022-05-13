三峽北大特區招商 打造親子樂園

三峽北大特區一處近一八七六坪的停車場用地，市府於五月下旬辦理招商說明會。（新北市經濟發展局提供）

2022/05/13 05:30

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市三峽區一處近一八七六坪的停車場用地，坐落北大特區，市府將於五月下旬辦理招商說明會，考量當地長者、幼童人口多，未來盼打造親子樂園、餐廳或特色書店，並規劃六一一坪的社區長照、托嬰中心、幼兒園等，活絡在地文教與商業機能。

1876坪停車場用地 下旬辦線上說明會

經濟發展局長何怡明表示，「台北大學特定區停二用地」周邊以大型住宅社區為主，為服務不同年齡層的居民，將規劃為具有商業、育樂及公共服務機能的設施。此外，捷運三鶯線預計二○二三年底通車，串聯台北、新北與桃園生活圈，招商案可吸引人潮，活絡捷運周邊發展。

何怡明說，招商案將採BOT模式辦理，盼引進民間資金與創意，打造兼具商業服務、立體停車場與公益設施的多功能建築，興建營運期為五十年，提升停車場土地使用效益，市府在招商規劃期間將辦理說明會、拜訪地方意見領袖，並與特色廠商座談，了解地方民意需求。

另規劃社區長照、托嬰中心、幼兒園

不過，新北市議員廖宜琨認為，原先希望以機關用地招商而非採BOT模式，既然改為BOT，應該招攬托老、公托等業者，落實三峽、樹林在地居民所需。

對此，經發局說，透過BOT模式可引進特色廠商進駐，發揮民間機構具彈性、創意及效率的優勢，帶入民間資金，節省市庫支出、增加市庫收入，未來蒐集地方意見後，將針對需求確立商場主軸與風格，未強制要求一定比例限作親子餐廳或書店使用，仍保留彈性空間供開發廠商運用。

經發局預計五月下旬在臉書粉專「來趣新北金發局」辦理線上招商說明會，介紹本案特色、招商條件、契約內容等，公告日期至八月二日止。

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