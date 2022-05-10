校園確診匡列 新北教局：授權彈性處理

2022/05/10 05:30

〔記者賴筱桐／新北報導〕教育部已公告全國各校新版的停課標準，有學生確診時不再全班停課，改為匡列確診學生周圍九宮格實施防疫假；新北市議員江怡臻昨天質詢說，某高中一個班級共三十三人，一名學生確診、九名學生快篩陽性，老師依據九宮格新制匡列後，最後僅剩四名學生可以上課。教育局長張明文表示，九宮格匡列僅是原則，仍授權各校依實際狀況彈性處理。

江怡臻指出，九宮格匡列有防疫的盲點，因為按照座位來匡列，被匡列的學生未必是染疫風險最高者，學生在下課或午休時間會四處移動、跟不同的同學說話，造成防疫漏網之魚。

張明文指出，教育部公布的九宮格匡列只是原則，實際執行仍回到各校或各班，依實際狀況來判斷，市府也授權各校彈性應變，提醒老師與家長充分溝通，評估疫情是否有擴散風險，單一確診個案可實施防疫假，但有兩名以上學生確診，若影響層面大就應全班停課，採線上教學。

另外，新北市議會首位確診的市議員林金結，結束十天的居家照護，他已康復，昨到議會質詢；他說，隔離期間的為民服務不中斷，學校停課已影響學生的受教權益，弱勢學生染疫後求助無門，要求市府加強關懷。

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