中油最貪執行長落跑後… 柯文哲「被緊盯」 黃國昌怒了

民眾黨主席黃國昌今開直播，提到涉貪的中油前執行長徐漢一審宣判前夕棄保潛逃，媒體報導暗指司法院緊盯柯文哲，他痛批，結果不是檢討誰該負責，最後檢討回柯文哲。（翻攝自黃國昌YouTube）

中油煉製事業部前執行長徐漢涉貪2700萬元，一審宣判前夕、19日下午棄保潛逃，至今仍下落不明。民眾黨主席黃國昌今開直播，提到媒體報導暗指，徐漢跑了之後，司法院緊盯柯文哲，他痛批，徐漢跑了，結果不是檢討誰該負責，最後檢討回柯文哲；他請大家放心，「柯文哲不會跑」，這禮拜四宣判後，他會陪柯文哲開記者會，「希望這週四能還給老大（柯文哲）清白」。

黃國昌今晚開直播提到，檢調在徐漢辦公室搜出2700萬元現金，起訴時，痛批中油內部貪腐結構「根深蒂固」，徐漢有上電子腳鐐，但跑了，現在還在找人，他說，在台灣會看到非常有趣的現象，就是逃亡風險很高的，通常都會順利逃亡，他舉富商鍾文智棄保潛逃案為例，稱民進黨立委幫鍾文智推動修法、除罪，即便他出來阻擋，人家還是跑了。

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他表示，跟民進黨有關係的「綠色權貴」都可以順利地跑了，結果最不可能跑的柯文哲被抓出來鞭屍，他說，最貪執行長徐漢跑了，「緊盯柯文哲」在暗示什麼？暗示柯文哲會跑？所以將他去日本東京大學參加兒子畢業典禮的申請直接駁回？說台灣、日本沒有引渡條約，柯文哲是他第一個看到在駁回理由中，說沒有引渡條約因此不能去，另1個更沒辦法接受的是，兒子能不能畢業跟柯文哲能不能去也沒有關係。

黃國昌指出，用這樣方式羞辱柯文哲，他看了非常感慨。他說，「請大家放心，柯文哲不會跑」，這禮拜四下午宣判，他中午會跟「老大」先一起開會，宣判完後，不管結果是什麼，他會坐在「老大」旁邊，陪他開記者會，面對社會大眾，跟大家報告對判決的看法，這個判決就是第一回合，無論判決結果如何，一定會到第二審，「我希望這週四能還給老大清白」。

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