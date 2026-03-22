醋妻懷疑丈夫搞外遇 持菜刀爆扭打1人濺血

黃女懷疑陳姓丈夫外遇，今天晨雙方爆發口角後，黃女持菜刀與陳男發生扭打，警方獲報趕抵，將2人送醫治療。（記者陸運鋒翻攝）

新北市黃姓女子因懷疑陳姓丈夫搞外遇，今天（22日）凌晨雙方爆發口角後，黃女一氣之下持菜刀與陳男發生扭打，而陳男將菜刀奪下時，頭部及雙手不慎遭到劃傷濺血，警消獲報趕抵，隨即將2人送醫治療，所幸沒有生命危險，由於雙方互不提告，警方則依規定進行家暴通報。

新店警分局調查，44歲黃女近期覺得49歲陳姓丈夫，時常聯繫不上搞失蹤又很晚才回家，懷疑在外有偷吃的情況，而陳男今天凌晨0時許，返回新店區北新路三段家中後，黃女隨即上前質問，雙方一言不和爆發口角。

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據知，黃女一氣之下持菜刀與陳男爆發扭打，2人在拉扯混亂之中，陳男將菜刀奪下，但不慎劃傷雙手及後腦勺濺血，黃女則多處擦挫傷，附近鄰居聽見爭吵聲隨即報案。

警方出動6名警力趕抵後，隨即通報救護車前來，將2人分別送往新店耕莘及新店慈濟醫治療，所幸均無生命危險；據指出，雖夫妻倆互不提出傷害告訴及無須申請保護令，但仍依規定市政府相關單位及社會局介入了解。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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