模擬斷網斷電！中央聯合應變演練4月登場 新北宜高屏4縣市參與

總統府今召開全社會防衛韌性委員會第7次會議，由行政院政務委員季連成說明2026年中央聯合應變中心的演習規劃。（圖由總統府提供）

總統府今（19日）召開全社會防衛韌性委員會第7次會議，由行政院政務委員季連成報告2026年中央聯合應變中心（CJEOC）演習規劃。今年四月將首度配合漢光42號電腦兵推進程，採無劇本模式模擬斷網斷電等情境，並由新北、宜蘭、高雄、屏東等4縣市參與，達成首次中央、地方及軍方整合演練。

兼任全社會防衛韌性委員會執行秘書的季連成於會中說明，CJEOC會在國家面臨高強度的灰色地帶衝突，甚至地緣政治風險威脅加劇時，根據國家安全會議的結論適時成立，由行政院院長兼任指揮官，跨部會整合以達成三大核心功能：維持政府正常運作不中斷、維持民生物資持續供應不中斷，以及維持支援國防需求持續不中斷。

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針對2026年的CJEOC演習，季連成表示，今年將配合漢光42號電腦兵推進程，以六天分三階段的方式配合參演，驗證全社會防衛韌性五大主軸工作以及軍民資源整合，新北市、宜蘭縣、高雄市及屏東縣等4個縣市，將全功能配合開設參演，同步推演縣市層級職管中心的功能整合以及運用，演練範圍涵蓋防災協助、後備動員協調與通訊構連，藉此驗證跨縣市資源調度與協同合作的效率。

關於演練重點，季連成盤點，本次演習將透過想定設計、狀況下達，採取無劇本模式。軍民整合方面，將聚焦於醫療能量擴充、預防性撤離及交通運輸管制等；政府運作及維持民生方面，包含戰略溝通、假訊息反制、資安、駭客侵擾應對、關鍵基礎設施的防護及維運、戰略物資調度與分配、民生必需品管理及配送等戰災救援事項。

季連成也提到，演習期間將增加外部資源的限制，例如斷網、斷電的實體情境，以此訓練行政機關在嚴峻條件下，緊急應處和協力合作的能力。此次演習具備四項亮點，包括首次形塑軍民整合共同圖像以確保資訊透明、簡化應變中心運作模式以提升效率、首次中央、地方及國軍同步整合演練，以及首次4縣市全功能開設配合兵棋推演。

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