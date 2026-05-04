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    首頁 > 政治

    呼籲藍營重視國防！ 許毓仁：選票在台灣「不是在中國」

    2026/05/04 13:26 即時新聞／綜合報導
    哈德遜研究所研究員、前國民黨立委許毓仁。（資料照）

    哈德遜研究所研究員、前國民黨立委許毓仁。（資料照）

    國民黨因對軍購預算版本產生意見分歧，進而引爆內鬨。對此，哈德遜研究所研究員、前國民黨立委許毓仁向藍營喊話，應重視台灣的「國防」，因為所有人的選票是在台灣「不是在中國」，直言這些話對藍營或許不好聽，但如果沒有台灣這塊土地，他們（國民黨）將會面臨一無所有的下場。

    許毓仁昨（3）日受邀上節目提及，現在是需要國民黨拿出在立法院大黨的一個格局，得透過「真正重視台灣國防」，才有機會爭取到中間選民的支持，「只是向深藍靠攏，不斷地向大陸（中國）靠攏，那我覺得將來人民會用選票，來去做出他們最明白的選擇，希望他們聽得進去，這些話他們聽起來可能不好聽。」

    許毓仁呼籲，今天所有人的選票是在台灣，不是在中國，因此應該要爭取台灣人民的支持，並非對岸的支持，「今天無論北京給你什麼樣的好處，無論北京給你什麼樣的優惠，它隨時都能把你斷掉，隨時都有可能。而今天如果我們沒有台灣這個家園，沒有台灣這塊土地，我們什麼都沒有。」

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