呼籲藍營重視國防！ 許毓仁：選票在台灣「不是在中國」2026/05/04 13:26 即時新聞／綜合報導
哈德遜研究所研究員、前國民黨立委許毓仁。（資料照）
國民黨因對軍購預算版本產生意見分歧，進而引爆內鬨。對此，哈德遜研究所研究員、前國民黨立委許毓仁向藍營喊話，應重視台灣的「國防」，因為所有人的選票是在台灣「不是在中國」，直言這些話對藍營或許不好聽，但如果沒有台灣這塊土地，他們（國民黨）將會面臨一無所有的下場。
許毓仁昨（3）日受邀上節目提及，現在是需要國民黨拿出在立法院大黨的一個格局，得透過「真正重視台灣國防」，才有機會爭取到中間選民的支持，「只是向深藍靠攏，不斷地向大陸（中國）靠攏，那我覺得將來人民會用選票，來去做出他們最明白的選擇，希望他們聽得進去，這些話他們聽起來可能不好聽。」
請繼續往下閱讀...
許毓仁呼籲，今天所有人的選票是在台灣，不是在中國，因此應該要爭取台灣人民的支持，並非對岸的支持，「今天無論北京給你什麼樣的好處，無論北京給你什麼樣的優惠，它隨時都能把你斷掉，隨時都有可能。而今天如果我們沒有台灣這個家園，沒有台灣這塊土地，我們什麼都沒有。」
相關新聞請見：
3800億+N到底誰在挺？16藍委名單曝 顏擇雅驚：一堆桃竹苗立委
分析藍營軍購內鬨鄭麗文仍「毫髮無傷」 溫朗東：她更狠更願意配合中國
吳宗憲：國民黨版「3800億+N」與8000億版本質一樣 沒討論誰支持哪個版本