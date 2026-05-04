呼籲藍營重視國防！ 許毓仁：選票在台灣「不是在中國」

哈德遜研究所研究員、前國民黨立委許毓仁。（資料照）

國民黨因對軍購預算版本產生意見分歧，進而引爆內鬨。對此，哈德遜研究所研究員、前國民黨立委許毓仁向藍營喊話，應重視台灣的「國防」，因為所有人的選票是在台灣「不是在中國」，直言這些話對藍營或許不好聽，但如果沒有台灣這塊土地，他們（國民黨）將會面臨一無所有的下場。

許毓仁昨（3）日受邀上節目提及，現在是需要國民黨拿出在立法院大黨的一個格局，得透過「真正重視台灣國防」，才有機會爭取到中間選民的支持，「只是向深藍靠攏，不斷地向大陸（中國）靠攏，那我覺得將來人民會用選票，來去做出他們最明白的選擇，希望他們聽得進去，這些話他們聽起來可能不好聽。」

請繼續往下閱讀...

許毓仁呼籲，今天所有人的選票是在台灣，不是在中國，因此應該要爭取台灣人民的支持，並非對岸的支持，「今天無論北京給你什麼樣的好處，無論北京給你什麼樣的優惠，它隨時都能把你斷掉，隨時都有可能。而今天如果我們沒有台灣這個家園，沒有台灣這塊土地，我們什麼都沒有。」

相關新聞請見：

藍營為軍購案起內鬨！王小棣嘆：親共就是準備鬥爭

美前官員：川習會前未通過國防預算 台灣將失戰略籌碼

鄭麗文派「血滴子」封殺軍購！賴瑞隆：以黨紀貫徹中共意志

3800億+N到底誰在挺？16藍委名單曝 顏擇雅驚：一堆桃竹苗立委

分析藍營軍購內鬨鄭麗文仍「毫髮無傷」 溫朗東：她更狠更願意配合中國

吳宗憲：國民黨版「3800億+N」與8000億版本質一樣 沒討論誰支持哪個版本

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法