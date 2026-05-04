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    首頁 > 國際

    大西洋郵輪爆漢他病毒疫情釀3死3染疫！停靠地點、感染情況曝光

    2026/05/04 13:38 即時新聞／綜合報導
    宏迪斯號郵輪傳出1起漢他病毒確診病例、5起疑似病例，其中3人死亡。（法新社）

    宏迪斯號郵輪傳出1起漢他病毒確診病例、5起疑似病例，其中3人死亡。（法新社）

    專營南北極航行之旅的荷蘭海洋探險（Oceanwide Expeditions）旗下郵輪宏迪斯號（MV Hondius），3月20日從阿根廷烏蘇懷亞（Ushuaia）港載著大約150名旅客出發，穿越大西洋準備前往西班牙加納利群島，孰料途中傳出1起漢他病毒確診病例及5起疑似病例，其中疑似病例中有3人死亡。

    《BBC》報導，宏迪斯號啟程後，一路停靠過南極洲、福克蘭群島、南喬治亞島、南丁格爾島、崔斯坦達庫尼亞群島、聖赫勒拿島、亞森欣島，目前位於非洲西岸大西洋島國維德角，因疫情決定在此提前結束旅程，不再前往加納利群島。

    據了解，宏迪斯號首名出現症狀的患者為荷蘭籍70歲乘客，其在郵輪航向聖赫勒拿島途中突然發燒、頭痛、腹痛、腹瀉，並在抵達聖赫勒拿島後死亡，遺體留在當地。

    消息人士透露，該名死者的荷蘭籍69歲妻子也在船上染病，轉至南非後在約翰尼斯堡附近的肯普頓帕克地區醫院離世，至於第3名死者的遺體還在郵輪上，其身分尚不清楚。

    南非衛生部發言人表示，郵輪從聖赫勒拿島航向亞森欣島時，有1名69歲英國公民發病在亞森欣島下船就醫，後續轉至約翰尼斯堡桑頓（Sandton）地區醫院治療，其檢測結果呈現漢他病毒陽性，亦即這起疫情中的首個確診患者，其餘病例仍在加快速度檢驗中。

    消息人士指出，有2名疑似染上漢他病毒的患者仍在宏迪斯號上，目前正在討論是否要將他們就近轉移到維德角的醫院，但維德角當局尚未批准。

    漢他病毒是經由齧齒目動物（通常為老鼠）傳染給人類，目前沒有任何特效藥，可能引發死亡率高達38％的漢他病毒肺症候群，或者是死亡率12％左右的腎症候群出血熱。

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