痛到「不能呼吸」！國術館推拿後骨折 中和7旬翁怒告過失傷害

林翁在國術館推拿感到疼痛無比，隨後由家屬陪同送往醫院治療，經院方診斷為右腿骨折。（記者陸運鋒翻攝）

新北市1名林姓老翁因雙腿痠痛，前往中和區某國術館推拿，期間痛到快要不能呼吸，隨後由家屬陪同送往醫院治療，經院方診斷為右腿骨折，由於雙方協調賠償有落差，林翁事後已提出過失傷害告訴；但國術館懷疑，林翁推拿前可能就已經受傷。警方今將通知游姓師傅到案說明。

71歲林翁家屬今出面向媒體控訴，林翁因上班時覺得雙腿痠痛，本月5日晚間7時前往中和區泰和街一間國術館，並安排游姓師傅進行推拿，過程中，林翁覺得游男手勁太大，甚至痛到快無法呼吸，游男停手後協助致電119，由救護車送往雙和醫院治療。

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據知，林翁經院方診斷為右側骨幹骨折，隨後安排開刀並休養，而這段期間，雙方對於賠償事宜認知有落差，且國術館認為，林翁推拿前可能就已經有受傷的情況，雙方談和解未果，於是林翁在本月13日至中和警分局，對國術館游姓師傅提告。

警方指出，中和派出所依規定受理過失傷害告訴後，今天晚間將通知游男到案說明，至於事發原因及相關責任歸屬，仍有待進一步釐清。

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