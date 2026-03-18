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    台南土雞城晚間變賭場！新化警深夜攻堅逮32人移送法辦

    2026/03/18 19:25 記者吳俊鋒／台南報導
    土雞城到了深夜變成賭場，新化警方一舉查獲。（新化警分局提供）

    土雞城到了深夜變成賭場，新化警方一舉查獲。（新化警分局提供）

    台南山上區1家土雞城，因位置隱密，白天正常營業，到了晚間，就搖身變為職業賭場，新化警分局蒐證、監控後，17日深夜攻堅，一舉逮獲32人，今天偵訊後，全部移送法辦。

    據了解，該賭場玩的是天九牌，新化警分局偵查隊接獲情資，山上區這家餐飲店以土雞城為掩護，疑似利用深夜時段，聚眾賭博，蒐證後，報請台南地方法院核發搜索票，伺機查緝。

    新化分局昨天深夜展開行動，攻堅、衝入店內時，現場民眾錯愕，警方當場逮獲負責人黃姓男子，以及相關把風者，包含在場賭客總共32位。

    警方在現場也查扣了天九牌、抽頭金，以及監視設備等證物，全案依涉嫌刑法賭博罪、社會秩序維護法等依法究辦。

    警方初步調查，該土雞城平常仍有營業，到了深夜時段，就被租用，轉為賭博據點，假裝是店內客人進出，掩飾不法行為。

    現場也有看守人員、監控設備等多層防範，並豢養一批土狗警戒，企圖規避查緝，手法隱密。

    新化分局長黃宗仁表示，員警持續於夜間埋伏、守候，精準掌握出入動態，以利適時進場查緝，順利收網，勤務相當辛勞。

    黃宗仁強調，警方展現淨化治安的決心，民眾切勿心存僥倖，不要從事賭博活動，以免觸法受罰。

    土雞城到了深夜變成賭場，新化警方一舉偵破，逮獲32人。（新化警分局提供）

    土雞城到了深夜變成賭場，新化警方一舉偵破，逮獲32人。（新化警分局提供）

    土雞城到了深夜變成賭場，新化警方攻堅、查獲。（新化警分局提供）

    土雞城到了深夜變成賭場，新化警方攻堅、查獲。（新化警分局提供）

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