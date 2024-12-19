8米高金黃聖誕樹點亮星空 新北中港大排、鴨母港溝絢爛燈海登場

新莊中港大排迎接浪漫的耶誕節，在中港廣場還設有8米高的金黃暖光聖誕樹。（記者翁聿煌攝）

2024/12/19 10:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕溫馨耶誕佳節即將來臨，新北市又增添一處夜景亮點，水利局在新莊中港大排及蘆洲鴨母港溝的行道樹上點亮五彩繽紛燈海，並在中港廣場設置一座高達8米的金黃聖誕樹，展現滿滿幸福及溫暖氣氛，預計20日起每晚5點到10點亮燈，邀請民眾與親朋好友拍照打卡，共創溫馨耶誕回憶。

水利局長宋德仁表示，新莊中港大排及蘆洲鴨母港溝經市府團隊整治有成，為迎接浪漫的耶誕節，精心布置各式耶誕燈飾，除了五彩繽紛的燈海外，在中港廣場還設有8米高的金黃暖光聖誕樹，鴨母港溝的萬福廣場及文化廣場則分別有可愛的黃金小熊及巨型雪人，適合家人、情侶、朋友漫步在繽紛綺麗的夜晚燈光氛圍中，享受難忘耶誕時光。

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水利局表示，中港大排及鴨母港溝耶誕燈飾從明日開始，每晚亮燈時間為下午5點至10點，河廊沿線的行道樹上，都披上水藍色、粉色、白色與珊瑚橘等繽紛的節慶燈飾，透過上千盞LED燈，營造浪漫色調，宛如夜空中的繁星，打造夢幻河廊新風貌，中港大排除了聖誕樹外，周圍還有活潑可愛的麋鹿環繞，而鴨母港溝行道樹上則有可愛松鼠與翱翔的燕子燈飾，整個場域造景以親子共遊為設計理念，結合繽紛亮眼的應景燈飾，傳遞滿滿溫馨浪漫的耶誕節慶。

宋德仁說，不論新莊中港大排或是蘆洲鴨母港溝，都是新北最亮眼的親水河廊，白天有綠意盎然的景緻可以欣賞，夜晚還有燦爛奪目的燈飾散發獨特魅力，形塑全新河岸地景，與河廊水面相映得美侖美奐，歡迎市民朋友一起來走訪，發現河廊夜景的美麗，感受濃厚的耶誕節慶氛圍。

蘆洲鴨母港溝迎接浪漫的耶誕節，精心布置各式耶誕燈飾。（新北市水利局提供）

蘆洲鴨母港溝的萬福廣場及文化廣場則分別有可愛的黃金小熊及巨型雪人。（新北市水利局提供）

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