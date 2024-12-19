未經同意採血筆刺女童手指測血糖 女辯志工做公益判刑8個月

新北地院。（資料照）

2024/12/19 09:55

〔記者王定傳／新北報導〕不具醫師資格的藍姓女子去年12月未經同意，拿著血糖機的採血筆，刺入一名女童右手無名指，採集血液檢測血糖，因此被告，她辯稱是獅子會志工，做公益幫女童瞭解她自己身體狀況，新北地院合議庭認為她犯後不斷以公益為由，合理化自身行為，未反省自身行為失當，亦未表示歉意、賠償，依違反醫師法判刑8個月，不能易科罰金，可上訴。

本案發生在去年12月30日上午，藍女在新北市樹林區一家早餐店門口擺攤，使用血糖機測血糖，約上午11時20分左右，她見女童行經該處買早餐，便問「要不要測血糖？妹妹你過來」，隨即使用血糖機的採血筆，刺入女童右手無名指，取得女童血液檢測血糖，並告知女童空腹血糖過高。

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女童受到驚嚇，回家向家人訴苦，謝女因而被告，但她堅稱自己是獅子會志工，做公益幫女童瞭解她自己的身體狀況；她的委任律師則說，他本身也是獅子會成員，除了本案外，擔心獅子會所有的血糖種子教官會因測量血糖行為而違反醫師法，希望能在司法機關釐清這個行為。

合議庭則認定，藍女未經女童及其法定代理人同意下即替她採血，且並非單純給予數值供參考，而是判斷女童空腹血糖偏高，此舉已屬醫療行為，原應由專業的醫療人員來做，這與在民眾有意願下，單純教導民眾使用血糖機、告知血糖機功能情形截然不同，故藍女所為屬於非法執行醫療業務；另外，她明知採血筆有針，對女童使用可能造成傷害，卻未詳盡告知，亦未經同意，已構成傷害罪。

至於藍女律師所述，合議庭認為，無論民間團體有無相關教導民眾使用血糖機的活動，經民眾同意，單純教導民眾使用血糖機，與藍女在未經女童及其法定代理人同意下，即以採血筆刺入民眾手指採血，自以為「好心」替人檢測血糖，並自行判斷檢測結果，個案間已屬有別，難以個案推為所有案例的標準。

合議庭認為，藍女所為構成成年人故意對兒童犯非法執行醫療業務罪、成年人故意對兒童犯傷害罪，以較重的成年人故意對兒童犯非法執行醫療業務罪處斷，並斥責藍女所為不僅對女童造成傷害，也對女童及其家長造成驚嚇，犯後不斷以公益為由，合理化自身行為，未反省自身行為失當，亦未表示歉意、賠償，犯後態度不佳，因此判刑8月。

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