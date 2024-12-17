三重工廠頂加違建隔14間套房租用 新北工務局強拆並罰屋主93萬

新北三重一間工廠原只有合法三層樓，竟在頂樓加蓋至五樓，違法隔成14間套房、15間衛浴給員工居住或出租，新北工務局拆除大隊用大型吊車高空吊掛拆除。（工務局提供）

2024/12/17 21:10

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市三重區光復路2段某工廠，日前因消防局接獲火警通報，現場卻發現頂加違建分隔14間房、15間衛浴給員工使用或出租。工務局表示，由於安全隱患嚴重且未按期限改善，市府拆除大隊最終強制拆除，拆除費用約93萬元。

工務局指出，該違建位於光復路二段某工廠，原本合法樓層為第1至3層，但屋主違法加蓋至5樓，並將空間隔成14間套房與15間衛浴，作為員工宿舍或出租。此舉嚴重危害周邊居住安全及安寧、違反建築法規，今年8月，該工廠3樓因移工亂丟菸蒂引發火警，消防局撲滅火勢後，意外發現頂樓加蓋的違法隔間，隨即通報市府公安小組介入處理。

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經市府聯合現勘，確認違建內部多間房間供人居住，已達嚴重公安標準，並於9月20日限期要求屋主自行拆除。但屋主以「缺工缺料」為由拖延未拆，最終由工務局拆除大隊強制執行。

新北市違建拆除大隊副大隊長陳敬勳表示，此次拆除作業困難重重，違建主體為7公尺高的圓拱型金屬棚架，拆除人員無法站立作業，只能動用大型吊車高空吊掛拆除，且房間數量眾多，不僅施工耗時也危險，但拆除大隊仍秉持維護居住安全，最終順利拆除完畢，並依法向屋主收取拆除費用約93萬元。

市議員顏蔚慈指出，屋主因為一時便利違規分隔大量套房，嚴重影響消防公安，萬一意外後果不堪設想。市府針對重大違規者應嚴格稽查並強制執行，方能保障公共安全。

新北三重一間工廠原只有合法三層樓，竟在頂樓加蓋至五樓，違法隔成14間套房、15間衛浴給員工居住或出租。（工務局提供）

違建拆除後現況。（新北市工務局提供）

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