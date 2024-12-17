淡古攜手真理大學 12/21日聽音樂會抽跨年住宿優惠

新北市立淡水古蹟博物館與真理大學合作，12月21日同時大禮拜堂辦的音樂會。（記者羅國嘉攝）

2024/12/17 20:00

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市立淡水古蹟博物館攜手真理大學，於21日下午2點至4點在大禮拜堂舉辦音樂會，不僅能免費入場、聆聽全國第四大管風琴演奏，參加者也可參與「淡古ｘ真理」的住房專案抽獎活動，得獎者可於31日以優惠價2800元入住真理大學VIP雙人房，限量10間。

淡古館長蔡美治指出，今年光映淡水市集首次與淡水休閒農業協會合作，音樂會也公開徵選學生社團加入，讓更多來淡水參加跨河煙火遊客有更難忘的體驗，另也與真理大學合作，推出住宿優惠活動，校方在31日同步開放國定古蹟「理學堂大書院」，與淡水紅毛城及滬尾礮台連線，邀請大家過個古蹟風的跨年日。

請繼續往下閱讀...

蔡美治表示，21日、22日下午1點至晚上7點，在淡水海關碼頭舉辦「耶誕市集音樂會」，今年最特別的是，真理大學同時於21日下午2點至4點，在大禮拜堂舉辦免費入場的音樂會，參加的人不但可聆賞全國第四大管風琴演奏，還提供「淡古ｘ真理」的住房專案抽獎券，音樂會結束後，現場立刻公布抽籤結果，得獎者可於31日以優惠價2800元入住真理大學VIP雙人房，限量10間。詳情可至真理大學官方網站www.au.edu.tw查詢。

淡水古蹟博物館補充，「2024光映淡水－無垠之光」在12月週週有活動，包括展至明年2月16日的藝術裝置響尾「屁屁蛇」、「巨蛇光廊」，28、29日「特展體驗活動」則是推出趣味小遊戲，31日「閃耀新北1314跨河煙火活動－古蹟舞臺」，邀請阿跨面、上山、原子邦妮、甜約翰等歌手現場表演。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法