高雄傳5萬戶停電 台電北西區處9車18人南下馳援搶修

台電北西區處工程人員甫結束預防性維護作業，隨即南下小港跨區支援搶修。〈台電北西區處提供〉

2024/10/03 17:05

〔記者董冠怡／新北報導〕中度颱風山陀兒今天中午登陸高雄市小港區，南部陸續傳出停電災情，截至下午2點半，台電鳳山區處累計已達5萬餘戶停電；台北西區營業處長柴建業表示，已動員18名工程人員、9輛工程車南下馳援重災區，協助修復電力設備。另外，林口、八里及三峽等地陸續傳出零星停電事故，均已立即派員搶修完成復電。

柴建業指出，區處昨已成立緊急應變小組，共計整備105名工程人員、19輛工程車、7輛吊臂車、12輛升空車、17台發電機及25台抽水機待命，並提前進行電桿、電線附近樹木修剪作業、變電所防水閘門設置及線路巡視維護等預防性工作。

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柴建業提到，除了配置部分人力持續戒備，其餘人員結束預防性維護作業後，隨即跨區支援鳳山區處搶修。民眾可透過台電網站颱風停復電資訊輸入停電地址、狀況，即可查詢通報資訊，或是撥打客服專線1911、區處電話02-29916611詢問。

台北西區處提醒，如在路邊看到電線掉落或外露，務必通知台電處理，千萬不要自己去撿拾或碰觸；若遇大範圍淹水，可請求新北市政府應變中心協助，以利縮短停電時間，儘速復電。

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