民眾黨新北辦講座 黃國昌稱要支持者傳遞正確消息

民眾黨立委黃國昌、黨籍秘書長周榆修、黨籍新北市黨部主委陳世軒今（28）日在新北市板橋區舉行「為司法公義站出來」座談會。（記者黃子暘攝）

2024/09/28 17:29

〔記者黃子暘／新北報導〕民眾黨立委黃國昌、黨籍秘書長周榆修、黨籍新北市黨部主委陳世軒今（28）日在新北市板橋區舉行「為司法公義站出來」座談會。黃國昌表示，民眾黨退回中央總預算，是因爲想要中央依法編列預算，民進黨卻散佈謠言說藍白讓資源空轉，不知民進黨是沒看過預算法，還是看過以後仍執意散佈假消息，民眾黨難以跟掌握大量媒體、網軍資源的執政黨相抗衡，不能期待民進黨道歉、更正，只能拜託支持者把正確資訊傳出去。

黃國昌表示，黨主席柯文哲要求黨工發揮最大戰力，不要辜負任何一張選票，民眾黨眾人至今努力工作，但從去年選戰至今，大家清楚感受到，在訊息傳遞上，民眾黨無法與執政黨相抗衡，他有感而發，拜託支持者把正確訊息傳遞出去。

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黃國昌指出，中央政府總預算被退回、被要求重編，理由很簡單，台灣國家法治要求行政院依法行政、立法院三讀通過該編的預算本來就要編列，尤其是這些法律或主決議攸關弱勢、農民、原住民權益與大眾就醫權利有關，行政院本就應該依法重編。

豈料民進黨用網軍資源散佈藍白讓資源空轉的謠言，還說軍公教權益受影響，他要負責任告知大眾，本來依法要給付的計畫不會因為總預算退回受到任何影響，民進黨與側翼被打臉後就避談此事，也沒有人出來更正，遑論認錯道歉，拜託大家把正確訊息傳遞出去，接下來民眾黨希望在新北市每一區都舉辦類似見面會，跟大家近距離溝通。

陳世軒則說，新北市議會已經開議，民進黨的策略很明確就是從地方包圍中央，民進黨議員透過盤點建設預算來逼地方首長表態，例如表態新莊體育館的維修經費預算被退回就沒辦法修，但其實錢早就下來了，形同打臉民進黨議員說法，究竟是誰沒有依法行政？

談及柯文哲弊案，陳世軒表示，比較超思雞蛋案，是沒有比較沒有傷害，執政黨對柯文哲是先押人再來找證據，再釋放訊息、帶風向摧毀「人設」，想對柯文哲一網打盡，反觀超思雞蛋案一年過了，先不論證據是否還在，最重要的相關人等都沒被約談；立法院民眾黨團針對法案努力，黨籍市議員也會在地方會扮演好自己的角色，這是一場長期抗戰，民眾黨會盡量讓大眾不被誤導。

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