知名連鎖壽司店驚見小飛蟲 衛局稽查原料區疑有病媒出沒痕跡

民眾爆料，在新北市土城區知名連鎖壽司用餐時，發現疑似小黑蟲。（圖擷取自臉書社團「爆料公社二社」）

2024/09/22 17:50

首次上稿 12:14

更新時間 17:50（新增衛生局稽查結果）

〔記者羅國嘉／新北報導〕日本壽司向來深受不少台灣人喜愛，不過有民眾爆料，日前到新北市土城區的藏壽司用餐時，卻發現送來的壽司，有疑似果蠅的小飛蟲在上面，請店員更換後還是有黑色異物，後來在點茶碗蒸仍看到有疑似蟲子生物，但店員卻說是香菇，讓她反問「香菇會有翅膀嗎？」對此，藏壽司回應，事後已進行調查、環境消毒，維護消費者權益，同時加強教育訓練；衛生局說，今日將派員進行稽查，針對現場病媒防治措施、食品之保存及人員製備餐食衛生加強查核。

請繼續往下閱讀...

衛生局說，今日至現場依據食品良好衛生規範準則進行稽查，查核期間檢視菜餚未見有異物，只有原料區見疑似有病媒出沒痕跡及食材未妥適覆蓋等衛生缺失，已命業者限期改正，倘複查仍未改正，將依違反食安法第8條第1項規定，處6萬元以上2億元以下罰鍰。

有民眾在「爆料公社二社」臉書社團PO文指出，20日晚間到土城金城店藏壽司用餐，原本滿心歡喜的去，卻滿臉憤怒的出來，原因是她習慣都用電腦點餐，所以都不是檯面上拿的，但當要食用第一份送來的壽司時，結果發現上面有隻非常明顯小飛蟲，請店員更換後還是有黑黑的異物，於是又請經理來，經理說那是海苔，讓她質疑「我拿的是生魚片，應該不存在有海苔吧？那是否員工在對於手部清潔等有問題呢？」

後來，又點了茶碗蒸，因前面的經驗不敢直接入口，果不其然，又有一隻疑似飛蟲的東西在裡面，店員卻說是香菇，讓她反問「你確定是香菇，香菇有疑似翅膀的東西嗎？」讓她對該店衛生環境堪憂，也已線上投訴消保單位，更奉勸大家吃藏壽司注意上面有沒有蟲。

針對此事，藏壽司受訪致歉表示，事後已進行調查、環境消毒，維護消費者權益，同時加強教育訓練。

楊舒秦說，病媒為病原體的媒介生物，倘直接或間接污染食品，可能造成食用者具潛在的健康風險，故病媒防治是食品作業場所重要衛生管理事項之一，食品業者應落實管理防止病媒，如蟑螂、老鼠或蚊蠅等侵入食品作業場所，以免環境病媒滋生，或發生食品交叉污染可能。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法