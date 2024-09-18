台廠商喊冤沒做黎巴嫩爆炸呼叫器 許美華：若無約法三章難卸責！

黎巴嫩17日下午發生大規模BB Call爆炸事件，相關產品一度傳出由新北市汐止區「金阿波羅公司」製造。（記者黃子暘攝）

2024/09/18 23:15

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕黎巴嫩17日下午發生大規模呼叫器（BB Call）爆炸事件，相關產品一度傳出由新北市汐止區「金阿波羅公司」製造，但該公司今天（18日）出面否認，聲稱相關產品是代理商「BAC公司」生產製造，金阿波羅只是提供貼牌，強調將跨國提告。不過科技專家許美華直言，這件事台灣廠商不是喊冤「不是我做的」就能完全卸責。

許美華今天在臉書提出質問，「首先為什麼BAC養了一批工程師，自己負責產品設計與製造，卻要掛台灣品牌？難道是台灣品牌金阿波羅有什麼了不起的品牌形象，在當地比較有知名度、比較好賣嗎？第二，貼台灣品牌可以讓買家看到MIT，比較沒有戒心？如果真主黨知道呼叫器從設計到製造都不是台灣公司做的，只是貼台灣品牌，他們敢買嗎？第三，爆炸事件後，大家應該都知道貼牌是怎麼回事了吧？現場證物出現MIT，這就是貼牌的好處。」

許美華直言，「這事內情真的不單純，完全諜報電影劇情。台灣廠商真的完全沒有責任嗎？金阿波羅在跟BAC公司簽下長期貼牌授權及區域代理合作協議時，有沒有白紙黑字在協議中要求對方，而且確實稽核『BAC產品不可以違反國際制裁禁令』、『產品不能用在軍武用途』、『不可以出貨給恐怖組織』？如果金阿波羅有做到這些，證實自己確實是被代理商騙了，那就是BAC違反協議，金阿波羅可以大聲喊冤提告。否則，金阿波羅就是明知道黎巴嫩烽火連天，還閉著眼睛授權貼牌給當地代理商，絕對脫不了道德跟法律責任！有些錢是不能賺的！」

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