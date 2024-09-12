新北118支淹水感測器結合「新北災訊E點通」 熱點積淹水馬上知

新北市水利局自今年8月起與「新北災訊E點通」整合，民眾可即時在手機上，快速查詢到附近有無淹水。（圖由新北市水利局提供）

2024/09/12 15:08

〔記者翁聿煌／新北報導〕氣候變遷強降雨發生變多，又急又快超過都市排水系統每小時排水量，造成道路積水，新北市水利局為快速傳達災情，近年在各區積水熱點陸續布建118支淹水感測器，更自今年8月起與「新北災訊E點通」網址整合，民眾可隨時透過手邊智慧行動裝置，利用GPS定位快速查詢到附近有無淹水，提早變更行車路線，降低強降雨帶來威脅。

水利局長宋德仁表示，淹水感測器是積淹水通報重要工具，目前新北市建置118支，於各地區積淹水熱點、車行地下道、高速公路涵洞、二重疏洪道防汛道路等地方均有架設，當道路積水達5公分時，立即透過智慧防汛平台整合推播訊息予以應變，積水深度達10公分時會再次推播提醒，並搭配路口監視器CCTV輔助比對，取代以往人力來巡查，有效縮短災害通報時間，也讓水利人員的應變提前1至2小時。

宋德仁說，今年8月份有多起午後大雨來襲，以8月15日為例，因午後對流雲系發展旺盛，導致短延時強降雨發生，在新莊區出現30分鐘累積雨量達47.5毫米，又快又急的大雨遠超過排水設施保護標準，透過智慧防汛平台的小幫手推播，立即開啟中港大排緊急排洪閘門，讓超量水體進入中港大排河廊協助滯洪，20分鐘後藉由淹水感測器所回傳的數值，以及中平路、幸福路口CCTV雙重確認道路積水退水完成，防洪操作成效良好。

家住板橋浮洲地區，常會經過大觀路一段車行地下道的民眾王先生表示，進入地下道的入口處雖然有裝設醒目的「警示燈亮、禁止通行」標牌，但往往到現場才得知要再繞路通行，現在可藉由手機，在「新北災訊E點通」上即時查詢地下道是否已經有積淹水。

新北市水利局整合「新北災訊E點通」，民眾可即時用手機，掌握到附近有無淹水。（圖由新北市水利局提供）

新北市水利局自今年8月起整合「新北災訊E點通」提供民眾查詢到附近有無淹水。（圖由新北市水利局提供）

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